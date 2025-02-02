Пёс с такой кличкой живёт на территории реабилитационного центра для собак ОО «Надежда Плюс KST».

Толстый - контактный, социальный и игривый

- Его и ещё четверых щенков подбросили в мой двор, - рассказала "НГ" председатель организации Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - Они жили в огромной трубе и местные жители их кормили. Но когда они выросли, стали мешать людям. И на них вызвали службу отлова. Нам дали один-два дня, чтобы их спасти. Мы с девочками-волонтёрами решили сами их отловить: провели целую спецоперацию по поимке щенков.

В итоге волонтёрам удалось поймать всех пятерых. Трое из них уже нашли новый дом, а Толстый и его брат Чёрный еще живут на территории центра.

- Толстый сейчас живёт в вольере с другими собаками и отлично взаимодействует с ними, - рассказала волонтёр. - Он контактный, социальный и игривый. Он не супер охранник, он больше про любовь, обнимашки и детей. Любит бегать и прыгать. В идеале - не сажать его на цепь, так как он её совершенно не знает. Лучше вольер или свободный выгул на территории двора.

Чтобы забрать Толстого или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=54741

Фото Андрея СКИБЫ