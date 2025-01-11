Кобеля породы колли поймала служба отлова Костанайского района. Он прошёл ОСВВ, но не смог бы жить на улице, поэтому собаку приняли под опеку волонтеры ОО «Надежда Плюс KST».

Колли нужна семья, которая хорошо знает эту породу

- Мальчик - явно потеряшка и не выживет на улице. Оформили опеку на себя, - рассказала «НГ» заместитель председателя организации Ольга СОЛОВЬЁВА. - Он очень контактный и с людьми, и с животными.

Ольга отметила, что колли раньше явно жил в семье. Он кастрирован, чипирован и вакцинирован.

- В идеале ему нужна семья, которая знает эту породу, - добавила Соловьёва. - Пса нужно содержать не на цепи, а в вольере. Или позволять ему свободно ходить по территории, хорошо огороженной.

Чтобы забрать этого колли или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Ольги СОЛОВЬЁВОЙ