В "Казахтелекоме" прокомментировали падение стоимости привилегированных акций компании на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 22 января 2025 года. Обвал связали со спекулятивным поведением на рынке, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Турар Казангапов

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 22 января привилегированные акции АО "Казахтелеком" оказались среди лидеров падения вместе с несколькими другими казахстанскими компаниями.

Стоимость акций компании снизилась на 33,09 процента – до 27 500 тенге за бумагу. Резкое падение началось около 11:44 по местному времени. Для сравнения, накануне, 21 января, одна привилегированная акция компании стоила 41 100 тенге.

23 января цена восстановилась до 40 499 тенге.

В "Казахтелекоме" объяснили падение стоимости акций 22 января низкой ликвидностью и поведением инвесторов на рынке. В компании уточнили, что резкое снижение на 33 процента, до 27 500 тенге, произошло из-за отсутствия котировок на покупку в разумном диапазоне при продаже 75 бумаг на 2,2 миллиона тенге.

По словам представителей компании, "падение цен на привилегированные акции, вероятно, связано с их зависимостью от ожидаемых дивидендов, низкой ликвидностью и спекулятивным поведением".

Отметим, что ранее международный конгломерат Power International Holding (PIH) из Катара завершил покупку 100-процентной доли в ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" (включает Tele2 и Altel) у АО "Казахтелеком".