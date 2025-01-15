"Казахтелеком" завершил сделку с катарской компанией Power International Holding (PIH) по продаже 100% доли участия в ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" (МТ-С), сообщили в компании. Продажа операторов повлияет на повышение качества и установление справедливой цены за предоставляемые услуги, отметил Багдат Мусин, передает Informburo.kz.

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"Эта сделка является важным этапом стратегической эволюции "МТ-С" и открывает перед компанией возможности для дальнейшего роста и создания дополнительной ценности. Я уверен, что такой авторитетный международный стратегический инвестор, как Power International Holding, приложит все усилия для дальнейшего развития и процветания не только "МТ-С", но и всей мобильной телекоммуникационной отрасли Казахстана, внедряя инновации, высокие стандарты обслуживания, усиливая конкуренцию и задавая новые ориентиры. Я горжусь работой, проделанной командой "МТ-С" под нашим руководством, и рад передать эстафету PIH для дальнейшего укрепления позиций компании, поддерживая цифровую трансформацию Казахстана", – отметил председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин.

Он отметил, что в результате этой сделки три мобильных оператора, функционирующих на территории Казахстана, будут удалены друг от друга и будут формировать конкурентный рынок. По словам Багдата Мусина, это повлияет на повышение качества и установление справедливой цены за предоставляемые услуги.

"Также катарские инвесторы привнесут новшества, новые технологии, инновации в приобретённый актив, тем самым повлияют на цифровую инфраструктуру и формирование новых сервисов в Казахстане", – отметил он.

В феврале прошлого года в Дохе между "Казахтелекомом", PIH и фондом "Самрук-Казына" было заключено первоначальное соглашение, а в июне того же года окончательное соглашение о продаже мобильного оператора.