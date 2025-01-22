Депутат Мажилиса Анас Баккожаев выразил беспокойство по вопросу искусственного осеменения в Казахстане. По его словам, в то время как отечественные животноводы нуждаются в господдержке, профильное министерство недостаточно вовлечено в процесс, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Анас Баккожаев. Фото:parlam.kz

Свой депутатский запрос мажилисмен адресовал министру сельского хозяйства Айдарбеку Сапарову.

По словам мажилисмена, в Казахстане сегодня работают две организации, которые обладают всеми возможностями для получения, размножения и хранения спермы племенных животных, а также для предоставления качественных услуг фермерам. Раньше таких предприятий было три, однако из-за отсутствия должной поддержки со стороны государства одно из них закрылось.

"Во многих других отраслях сельского хозяйства огромные суммы выделяются на освоение новых технологий, правительство уделяет этому внимание и предоставляет разнообразные льготы. А вот в отношении двух крупнейших предприятий по производству спермы придерживается принципа "спасайся, как можешь". Почему министерство не может развить эти предприятия?

Количество специалистов в области искусственного осеменения с каждым годом уменьшается. В итоге мы рискуем потерять накопленный опыт и потенциал. Сегодня отечественные фермеры закупают большую часть спермы за границей, из-за чего ежегодно более 10 миллиардов тенге уходит за рубеж. Причина в том, что у этих предприятий нет конкурентоспособных племенных быков и баранов - у них просто нет средств для их закупки. Если ситуация продолжится, оба предприятия вскоре закроются", - предупредил мажилисмен.

В связи с этим депутат Баккожаев предложил разработать инвестиционную программу и заложить в бюджете средства на ее реализацию, прекратив субсидировать закуп спермы из-за рубежа.

"Нет необходимости поддерживать хозяйства, которые предпочитают импорт и игнорируют отечественную продукцию. Сэкономленные средства следует направить на увеличение числа специалистов в области искусственного осеменения через обучение и подготовку молодежи на базе двух вышеуказанных центров", - говорится в его депутатском запросе.

Напомним: недавно в Мажилисе Анас Баккожаев также усомнился в правильности кастрации животных. В частности, он заявил, что тоже хочет размножаться.