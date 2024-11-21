Выступая во время круглого стола в Мажилисе, посвященного законопроекту "Об ответственном обращении с животными", депутат Анас Баккожаев усомнился в гуманности стерилизации домашних животных, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Анас Баккожаев. Фото:parlam.kz

Говоря об этом, мажилисмен заставил своих коллег посмеяться.

"У любого биологического существа основная цель – это размножаться. И я хочу тоже размножаться, все хотят размножаться. И микробы, и все хотят размножаться. Правильно? Вы не смейтесь. Но, когда речь идет о стерилизации, мы лишаем животных этой возможности. Считаете ли вы это гуманным методом, если вы просите только стерилизацию?" - задался вопросом депутат.

В ответ на это юрист и зоозащитница Ольга Ченцова заявила о важности контроля за размножением животных.

"Не все всегда хотят размножаться, это первое. И люди даже не всегда хотят размножаться. Насчет собак или кошек, если постоянно допускать их размножение, сколько их получится? Это их миллиарды, миллионы будут, понимаете? (...) Поэтому размножаться просто нельзя", - заявила Ченцова.

По словам зоозащитницы, животные не страдают от кастрации, а наоборот, чувствуют себя лучше.

"У меня дома три подобранные собаки, все кастрированные, все себя чувствуют прекрасно. Никто из них не страдает, что они не размножаются, это правда. Так что насчет размножаться - посмотрите, цифры в геометрической прогрессии растут, это просто невозможно", - пояснила она.

В этот момент в разговор вмешался модератор - депутат Едил Жанбыршин.

"Кроме мужчин, остальных всех можно стерилизовать, получается?" - уточнил мажилисмен.

"Вот правильно, что вы выучили, и мы различаем стерилизацию, кастрацию и обрезание. Это разные вещи. Обрезание - полезная процедура, кастрация - это лишение гормональной функции, а стерилизация - это другое. Кастрированные собаки и кошки живут на полтора года дольше, потому что снимается целый ряд онкологических заболеваний и риски. Поэтому никто из них не страдает", - заключила Ольга Ченцова.

Добавим, что депутат Мажилиса Анас Баккожаев и ранее отличался своими неожиданными заявлениями во время заседаний. К примеру, он назвал разговорчивых женщин причиной семейно-бытовых конфликтов. И предлагал убрать из Википедии статистику похищения невест в Казахстане.