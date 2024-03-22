Депутату от партии "Ауыл" не понравилось, что Казахстан в этой печальной статистике находится рядом с Эфиопией, передает Informburo.kz.

Депутата мажилиса от партии "Ауыл" Анаса Баккожаева возмутила статистика из Википедии, касающаяся похищений невест в Казахстане. На эту тему мажилисмен высказался на пленарном заседании палаты.

"В 90-е годы, после распада СССР, конечно, экономическое положение нашей страны было не ахти. Тогда появилось понятие "красть невесту", и многие перепутали это с традицией! Казахский народ, наоборот, всегда сватался и выполнял все связанные с этим необходимости!" – сказал Баккожаев.

Депутат указал, что в Википедии Казахстан наряду с Эфиопией упоминается среди стран, где распространена такая практика. Отметим, что в Википедии есть даже отдельная статья "Похищение невест в Казахстане". В этой статье со ссылкой на организации по защите прав женщин говорится, что в стране якобы совершается до 5000 таких похищений в год.

Фото parlam.kz

"Где Эфиопия, а где мы?! Это же похищение людей, какая статистика по факту? Если на самом деле не соответствует, может, вы будете инициаторами, чтобы убрать такую позорную статистику из Википедии?" – обратился Баккожаев к министру внутренних дел Ержану Саденову.

Глава МВД ответил, что факты похищений невест имеются, но повальной такую практику в Казахстане не назвать. Он выразил готовность рассмотреть инициативу мажилисмена.

"То, что сравнивается с Эфиопией, я впервые слышу. В таком большом количестве нет у нас, это единичные случаи", – отметил Саденов.

Напомним, в октябре двое друзей получили по семь лет заключения за кражу жительницы Тараза.