В сентябре 2023 года во время съёмки репортажа одного из телеканалов Костаная дорожный знак упал за спиной у женщины, которая как раз в этот момент жаловалась на то, что одного только знака для безопасности недостаточно.

Бикамал ИСЕГЕНОВА обращалась тогда в СМИ, чтобы рассказать, что отдел ЖКХ Костаная не решает проблему опасного пешеходного перехода на улице Уральская у дома № 6. В этом месте 22 сентября 2023 года водитель ГАЗели под наркотиками сбил её сына.

Фото из архива "НГ"

Сыновья Исегеновой, которым было 10 и 8 лет, переходили дорогу, направляясь в школу. Старший оттолкнул младшего, но сам был сбит, получил многочисленные ушибы.

После ДТП пресс-служба департамента полиции Костанайской области сообщила "НГ": водитель был под воздействием каннабиоидов.

Знак пешеходного перехода упал во время интервью / Кадр из видео alau.kz

Исегенова сразу направила официальный запрос акиму Костаная Марату Жундубаеву с просьбой поставить на переходе сфетофор. Через месяц ей ответили: "Запланирована подача бюджетной заявки на выделение бюджетных средств по устройству светофорного объекта по ул. Уральская вблизи дома № 6 на 2024 год. В случае выделения денежных средств работы будут выполнены в 2024 году".

Светофор так и не установили.

- Тогда я пожаловалась, что нет конкретики, - рассказывает Бикамал корреспонденту "НГ". - Эти размытые фразы не несут никакой ответственности! Если не можете поставить светофор, предложите другие меры - например, установите "лежачего полицейского"...

Отдел ЖКХ в ответе на запрос "НГ" констатировал:пешеходный переход возле дома № 6 - единственный на улице Уральской, по которому можно пройти к школе № 17. А вот так необходимость обезопасить участок дороги объясняет Бикамал Исегенова:

- Улица Уральская сегодня не та, что была 5 лет назад: открыли кафе, поликлинику, ходит грузовой транспорт, два автобуса. Это 5 лет назад она была "глухая". Не один раз здесь сбивали людей. Каждое утро слышим скрежет колёс.

Искусственную дорожную неровность (ИДН) все-таки положили, но "лежачий полицейский" пролежал недолго:

- Ровно месяц пролежал. Снегоуборочные машины счесали вместе со снегом. Ну, я думала, может, временный, некачественный, потеплеет и установят нормальный. "Лето красное пропела"... и никто ничего не сделал.

Но обещание уложить новую ИДН дали. В ответ на жалобу.

- Ответили, что я должна сама пойти в дорожную полицию и получить разрешение на установку ИДН. Неужели я, обычный гражданин, должна получать разрешение для отдела ЖКХ? - возмущается Исегенова. - ИДН уже лежала, зачем теперь разрешение?

- Так ли нужен ИДН, если по закону водители и так должны сбавлять скорость и пропускать пешеходов?

- Пешеходный переход водители не видели.

- А установить знаки или пожирнее покрасить "зебру"?

- Этого мало. Когда ИДН лежала, его видели и сбавляли скорость. Водители берегут авто больше здоровья пешехода.

Сейчас на переходе улицы Уральской нет ни светофора, ни ИДН.

- В ходе выезда было установлено, что сотрудниками полиции в адрес ГУ будет выдано предписание для установки ИДН на данном участке дороги, - ответил на запрос "НГ" руководитель отдела ЖКХ Костаная Азамат БЕГАЛИН. - В целях длительного использования ИДН проведено совещание с подрядными организациями по уборке и очистке снега по сохранности дорожной инфраструктуры, отвечающей за безопасность дорожного движения.

Исегеновой в отделе ЖКХ сообщили, что установят ИДН "при благоприятной погоде".