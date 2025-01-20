А ещё за 2024 год в регионе на 172% по сравнению с 2023 годом увеличилось число ДТП, но тут тоже не всё так просто. О причинах роста обоих показателей поведали сегодня, 20 января, на брифинге в РСК сотрудники департамента Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры РК по Костанайской области.

- Наблюдается рост по преступлениям, совершённым на улице, а также лицами, ранее совершавшими преступление, преступлениям в составе алкогольного опьянения и в семейно-бытовой сфере, - перечислила и. о. начальника департамента Маххабат КАРИБАЙКЫЗЫ. И пояснила: - Рост преступлений в семейно-бытовой сфере обусловлен тем, что в июне 2024 года были криминализированы два состава административных правонарушений: причинение лёгкого вреда здоровью и побои.

Участились случаи интернет-мошеннничества, их зафиксировали 1 271 (70% от общего числа преступлений за 2024 год).

- К примеру, гражданин без цели осуществления предпринимательской деятельности и при отсутствии возможности поставки строительного материала, изготовления деревянных поддонов, паллет, баней и беседок для получения путём обмана денежных средств за поставку, изготовление несуществующего товара объявлял о предоставлении услуг в социальных сетях, - сообщила Карибайкызы. - Ущерб - более 15 млн тенге, наказание - 3 года и 6 месяцев лишения свободы.

Летом "НГ" освещала судебный процесс о несуществующих банях. Сергей Бабин размещал в интернете объявление, составлял договор от руки, а бани и поддоны не поставлял.

Как выяснилось из доклада, всего таким способом за прошлый год совершили 24 преступления. Что за мода на деревянное мошенничество?..

Рост числа ДТП прокомментировал начальник отдела формирования правовой информации в гражданской и административной сферах Талгат НУРМАГАМБЕТОВ:

- Автопарк области растёт из года в год. Начиная с 2022 года, количество транспортных средств увеличилось более чем на 32 000 единиц. Ежесуточно нашу область транзитом пересекают более 15 000 автомобилей, соответственно, возрастают риски ДТП.

Фото РСК