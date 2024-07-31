Согласно обвинению, подсудимый Сергей БАБИН договаривался с потерпевшими, что построит им бани, получал предоплату, но строительство так и не начинал. Всего по делу проходят 26 потерпевших. Все допрошенные 30 июля в суде № 2 Костаная сообщили, что узнали о Бабине через интернет-объявление.

- Он пришёл ко мне домой в ноябре 2023 года, - рассказала Куляш БОРАНБАЕВА, - я ему показала место, где должна быть баня. Он начал показывать, что куда поставит. Попросил 400 000 тенге в залог. Я ему отдала, договор составили. Баню я так и не получила.

- В начале апреля 2024 года он приехал на мою дачу в Лисаковске, объяснил, что нужно сделать, - сообщил Юрий СВЕТЛИЧНЫЙ. - Составили договор. В нём крайним сроком строительства бани было указано 27 мая. Я ему наличными отдал 650 000 тенге. С согласия подсудимого я сделал несколько фотографий, когда он считал деньги. Он мне скинул фото свого удостоверения. Подозрений на тот момент у меня не было.

У Александра БЛЕДНЫХ ИП по изготовлению и перепродаже деревянных изделий. Он обратился к Бабину в 2022 году, чтобы тот сделал деревянные поддоны.

- Переговорили по телефону, встретились на больнице в районе КЖБИ, - рассказывает потерпевший. - Сморю - парень молодой, рвётся, но не хватает денежных ресурсов. Мы условились с ним, что я перечисляю деньги, он закупает ресурсы - гвозди, дерево - и в течение месяца-двух должен мне поставить готовые изделия.

Бледных перечислил на счёт отца Бабина 1 млн 345 тыс. тенге, но поддонов в обговорённый срок так и не получил. Деньги он уже взыскал с Бабина в гражданском суде.

Бабин признаёт вину, согласен со всеми показаниями потерпевших и готов вернуть им деньги.

Сергей Бабин (слева)

Все допрошенные потерпевшие посчитали справедливой мерой наказания лишение свободы, с чем не согласились адвокаты подсудимого. Сам Бабин апеллировал к своим профильным знаниям:

- Мне нужно продать материалы. Тогда я успешно смогу вернуть деньги. Но это я смогу сделать, только если буду на свободе. Без меня это никто не сможет сделать. Нужно знать класс материалов. Родственники могут продать, но они могут продать материал, который стоит 5 млн тенге, за 1,5 млн тенге.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА