Об этом сообщает пресс-служба суда в своем телеграм-канале. Дело рассмотрели в Житикаринском районном суде. Мать обвинили по ч. 3 ст. 292 УК РК (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть детей).

Напомним, трагедия произошла 11 октября в Житикаре. В 4.29 на территории частного подворья произошел пожар, в котором погибли пятеро детей в возрасте от 1 года до 8 лет. Дети были дома одни. Шестому ребенку удалось выжить.

- Подсудимая оставила своих детей дома без присмотра, поручив старшему сыну подкинуть дрова в печь в случае похолодания, - говорится в сообщении пресс-службы. - Сын поджег в печи дрова, уголь и бытовой мусор, а также закинул в печь пластиковую бутылку с неустановленным содержимым, отчего пламя в печи вспыхнуло и перешло в пожар. Вина подсудимой доказана ее признательными показаниями, показаниями свидетелей, протоколом осмотра места происшествия и заключениями судебных экспертиз.

Прокурор просил назначить подсудимой наказание в виде 5 лет лишения свободы условно. Представитель потерпевшего, в роли которого выступил сотрудник отдела занятости и социальных программ акимата Житикаринского района, просила не лишать женщину свободы, так как у нее остался малолетний ребенок. Сама же подсудимая признала вину, раскаялась и также просила не лишать ее свободы.

Однако санкция статьи предусматривает безальтернативное наказание - от 5 до 10 лет лищения свободы. Суд назначил минимальный срок и отсрочил исполнение наказания.

По закону указанное преступление относится к категории неосторожных средней тяжести, - отметили в суде. - Смягчающим обстоятельством признано чистосердечное раскаяние и наличие малолетнего ребенка, отягчающих – не установлено. В таком случае срок наказания не может превышать 1/2 максимального срока, предусмотренного статьей УК. Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы и в связи с наличием малолетнего ребенка отсрочил исполнение наказания.

Приговор не окончательный и может быть обжалован в апелляционной коллегии областного суда.