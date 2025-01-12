Фотографию мужчины рассылают в соцсетях. Якобы больной сбежал из психбольницы и "двигается с ножом". Как сообщили сегодня, 12 января, в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области, эта информация не соответствует действительности.

Судя по картинке из рассылки, кто-то сфотографировал набранную на компьютере полицейскую ориентировку. Если вчитаться в текст, то можно заметить,что мужчину разыскивают по ч.2 ст. 385 УК РК (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, совершенные неоднократно или группой лиц по предварительному сговору). Однако в рассылаемых голосовых сообщениях об этом нет ни слова:

- Сегодня психбольной из костанайской больницы свалил с ножом, - говорится в фейковой рассылке. - Там по группам раскидайте, если вдруг его кто-то повезет через сервис такси, чтобы его нахватили. Надо, чтобы его поймали.

В департаменте полиции "НГ" подтвердили, что разыскивают не психбольного, а фигуранта в деле о подделке документов.

- Информация о его побеге из психиатрической больницы с ножом не соответствует действительности, - отметили в ведомстве. - Напоминаем, что распространение ложной информации влечет ответственность.

Человек с похожими именем и фамилией, Артем Осипов, значился среди фигурантов дела "о черных риелторах". В 2014 году уголовный суд рассматривал дело против жителей Костаная Константина Старостина и Татьяны Петрусевич. В мае их признали виновными. Третий фигурант дела - Артем Осипов - находился в психиатрической больнице и не мог предстать перед судом по состоянию здоровья. В суде было установлено, что Старостин и его сожительница Петрусевич вместе с Осиповым лишили женщин свободы и, угрожая физической расправой, потребовали подписать доверенность на продажу двух квартир.