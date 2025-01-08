Об этом сегодня, 8 января, сообщил руководитель управления культуры Куралбек АТАМУРАТОВ. На совещании в областном акимате он докладывал о концепции развития культуры в регионе.

Уштогайский квадрат / Фото с сайта en.archaeology.kz

Упомянул о том, что на территории области располагаются 1 329 памятников истории и культуры, в том числе 1 240 памятников археологии.

Кадр из видеотрансляции

- Будет продолжена работа по изучению и популяризации геоглифов Тургайского прогиба с привлечением археологических институтов страны, - сказал докладчик. - Управлением в 2024 году для этого разработан 5-летний проект, который требует финансовых вложений. Нами начата работа по приданию геоглифам статуса памятника археологии республиканского значения для дальнейшего включения их в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На сегодня в этом списке находятся, например, такие казахстанские объекты, как петроглифы археологического ландшафта Танбалы, Туранские пустыни.

Так выглядят геоглифы с земли / Фото Сергея КОЗИНА

Руководитель управления культуры рассказал также, что в 2024 году проводили археологические работы на 9 памятниках истории, на 5 из которых раскопки завершены. На остальных будут продолжаться в этом году.

- Кроме того, полностью изучены 5 курганных захоронений, расположенных на землях сельхозназначения и разрушаемых поэтому ежегодной распашкой, - отметил Атамуратов. - В ходе раскопок 2023-2024 годов было извлечено более 4 000 находок. В их числе наконечники стрел, металлические изделия и другие артефакты эпохи бронзы и раннего железного века, которые после камеральной обработки будут передан в музеи области.

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