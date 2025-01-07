За незаконное хранение в целях сбыта особо крупной партии наркотических средств ему грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Polisia.kz.

38-летнего мужчина, хранившего в мебельном цехе вещество зеленого цвета, установили и задержали сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области. В ходе оперативно розыскных мероприятий правоохранителям помогала розыскная собака.

В этом цехе задержанный, будучи индивидуальным предпринимателем, занимался производством мебели на заказ.

Экспертиза показала, что изъятое — это 600 грамм гашиша и почти 500 грамм марихуаны. Такое количество относится к особо крупному размеру, что намного отягощает уголовную ответственность.

По данному факту полиция проводит досудебное расследование.

Напомним, в декабре прошлого года в Костанае ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков.

А 2 января 2025 года президент Казахстана подписал закон об ужесточении наказания за производство и организацию сбыта наркотиков. Этот же закон смягчает наказание для закладчиков.