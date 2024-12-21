Синтетические наркотики, разбросанные мензурки и двое "варщиков", пойманных с поличным. Нет, это не сюжет сериала о наркоторговцах, а отчёт КНБ о ликвидированной нарколаборатории в Костанае.

15 декабря Департамент КНБ по Костанайской области при координации прокуратуры арестовал в областном центре двух владельцев подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. Оба злоумышленника - граждане Казахстана.





В ходе обыска изъято около 2 кг готового психотропного вещества, лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков.

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- Согласно заключению экспертизы изготовленное вещество является мефедроном, - сообщил пресс-секретарь прокуратуры Костанайской области Багдат ЕСИКЕЕВ. - Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет.

Проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

Фото КНБ РК