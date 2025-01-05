В Национальном банке рассказали, планируется ли в Казахстане запуск системы быстрых платежей по номеру телефона между банками наподобие российской, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В ответ на запрос редакции о введении в Казахстане системы быстрых платежей, которая позволяет делать межбанковские переводы без комиссии по номеру телефона, Нацбанк ответил, что таких планов нет.

С 15 ноября 2024 года в стране запущены межбанковские QR-платежи. Сейчас идет поэтапное подключение всех банков к этому сервису. Полный запуск и масштабирование для клиентов планируется на 2025 год.

"При этом скорость подключения и масштабирования сервисов системы для клиентов зависит от степени готовности каждого банка, включая технологические возможности, отладку собственных бизнес-процессов и требований. Реализация новых сервисов, правила и тарифы в системе обсуждаются и устанавливаются совместно с участниками", - сообщили в Нацбанке.

В финрегуляторе добавили, что внедрение сервисов платежей для субъектов электронной коммерции и сервисов для проведения трансграничных платежей (к примеру, для оплаты товаров в России) с другими подобными системами может быть реализовано в будущем, в рамках поэтапного развития сервисов системы.

Экономист Эльдар Шамсутдинов отметил, что любое упрощение процесса денежных переводов поможет развитию торговли, но создает риски со стороны интернет-мошенников.

"У нас в Казахстане уже есть спрос на быстрые и удобные переводы, поэтому внедрение единой межбанковской системы по номеру телефона имеет хороший потенциал. Технически реализация требует согласованной работы банков и интеграции их инфраструктуры, в том числе для обеспечения мгновенного расчета без комиссий. Пилотный запуск показал неплохие результаты. Да, переводы по номеру телефона могут дополнить межбанковские QR-платежи, расширяя выбор способов оплаты и повышая удобство для клиентов", - отметил экономист.

По словам эксперта, для бизнеса, особенно в онлайн-торговле, это упростит оплату и снизит зависимость от карт. Как показывает опыт не только РФ, но и африканских стран, где p2p-платежи использовались еще мобильными операторами, подобная система способствует увеличению безналичного оборота и удобна для быстрого получения оплат от клиентов.

Напомним, что 15 ноября 2024 года Национальный банк и Национальная платежная корпорация презентовали платежную систему c единым QR-кодом для всех банков в Казахстане.