Национальный банк и Национальная платежная корпорация презентовали платежную систему c единым QR-кодом для всех банков в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Демонстрация первой транзакции состоялась 15 ноября в рамках Конгресса финансистов Казахстана в Алматы с участием двух банков второго уровня.

Отмечается, что сервис межбанковских QR-платежей является одним из составных компонентов Национальной цифровой финансовой инфраструктуры (НЦФИ), которая позволит гражданам совершать быстрые и удобные QR-платежи.

"В частности, внедрение межбанковских QR-платежей предоставит возможность бизнесу сократить затраты на установку нескольких терминалов от разных банков, а гражданам - оплачивать по QR-коду через терминал любого банка страны. В свою очередь банки смогут оптимизировать затраты за счет снижения стоимости обработки межбанковских операций и расширить платежные сервисы для клиентов в рамках участия в инфраструктуре НЦФИ", - рассказали в Нацбанке.

На данный момент обеспечена готовность функционала системы межбанковских QR-платежей и проводится поэтапное подключение банков-участников. Масштабирование проекта запланировано на 2025 год.

Напомним, о переходе на единый qr-код говорили еще в сентябре 2022 года. Вице-министр торговли и интеграции Асель Жанасова заявила, в 2021 году ведомство работало над стандартизацией QR-кодов. Тогда предполагалось, что система заработает до конца 2022 года.