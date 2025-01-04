В социальных сетях появилось видео с авторегистратора, на котором запечатлено начало массового ДТП на трассе Астана - Щучинск, передает корреспондент Tengrinews.kz. Видео опубликовано в Instagram-паблике Аstana_sergek.

Кадр из видео Instagram/astana__sergek



Судя по кадрам, на заснеженной дороге сначала столкнулись пара авто, затем в них стали врезаться те, что ехали сзади, спровоцировав длинную цепочку из покореженных машин. Судя по кадрам, на заснеженной дороге сначала столкнулись пара авто, затем в них стали врезаться те, что ехали сзади, спровоцировав длинную цепочку из покореженных машин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана Сергек 24/7 🚘 (@astana__sergek)

По видео видно, что участники движения игнорировали скоростной режим - установленная скорость на участке 80 километров в час. В условиях гололеда и плохой видимости (менее 50 метров) никто не выбрал безопасную скорость, которая в таких ситуациях должна быть не более 40-50 километров в час. Кроме того, соблюдение дистанции оставляло желать лучшего: машины двигались слишком близко друг к другу, что только усугубило ситуацию", - говорится в описании к видео.