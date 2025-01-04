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Начало массового ДТП на трассе Астана-Щучинск попало на видеорегистратор

4 января 2025, 16:00 |  Происшествия

В социальных сетях появилось видео с авторегистратора, на котором запечатлено начало массового ДТП на трассе Астана - Щучинск, передает корреспондент Tengrinews.kz. Видео опубликовано в Instagram-паблике Аstana_sergek.

Кадр из видео Instagram/astana__sergek

Судя по кадрам, на заснеженной дороге сначала столкнулись пара авто, затем в них стали врезаться те, что ехали сзади, спровоцировав длинную цепочку из покореженных машин.
 
 
 
 
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Публикация от Астана Сергек 24/7 🚘 (@astana__sergek)

 
По видео видно, что участники движения игнорировали скоростной режим - установленная скорость на участке 80 километров в час. В условиях гололеда и плохой видимости (менее 50 метров) никто не выбрал безопасную скорость, которая в таких ситуациях должна быть не более 40-50 километров в час. Кроме того, соблюдение дистанции оставляло желать лучшего: машины двигались слишком близко друг к другу, что только усугубило ситуацию", - говорится в описании к видео.

Авторы паблика делают вывод, что "массового ДТП можно было избежать при соблюдении правил"."Отдельный вопрос - организация движения. Выпускать такую большую колонну одновременно, да еще без сопровождения, явно было ошибкой", - говорится в описании к видео.

Напомним, что накануне на трассе Астана-Щучинск произошло массовое ДТП, в котором пострадали 95 автомобилей и 20 человек.