О возникших сложностях "НГ" рассказали читатели. Они сообщили, что на ул. Молодой Гвардии восстанавливают здание, в котором ранее располагался учебно-производственный комбинат. На этом здании стояла вышка связи, которую снесли в феврале 2023 года. После чего в частном секторе возникли проблемы не только с интернетом, но и с сотовой связью.

- Операторы связи кивают на акимат, а в акимате нас отправляют обратно к операторам, - жаловались жители. - Оплата по тарифу берется, а услуга не поставляется.

Фото из архива "НГ"

Ситуацию на брифинге в РСК прокомментировал аким Рудного Виктор ИОНЕНКО:

- На ул. Молодой Гвардии, 15 была установлена вышка стационарной связи от "Казахтелекома", - сообщил он. - Здание они арендовали. После того, как его выкупил частный собственник, вышку перенесли на контейнер. Поэтому, что касается связи от "Казахтелекома", то ухудшения качества связи нет.

Аким также обещал, что посмотрит, есть ли проблемы в работе частных операторов связи.

- Давайте мы с сотовыми операторами поработаем, я не вижу там особых проблем, - добавил Ионенко. - Сегодня мачту поставить можно в другом месте. Скорее всего там вопрос себестоимости. Наверное, не везде вкладывать деньги в дополнительные вышки не всем операторам выгодно, поскольку в частном секторе покрытие маленькое, это не многоэтажные дома. Поэтому давайте с этим разберемся. Но с переносом вышки эти проблемы не связаны, "Казахтелеком" здесь не несет ответственности.

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