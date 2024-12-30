Министр транспорта Марат Карабаев провел совещание с участием 17 международных экспертов, прибывших в Казахстан для расследования авиакатастрофы с самолетом Баку - Грозный, передает Tengrinews.kz.

Фото Иса Таженбаев, Ерлан Джумаев, Экспедиция +362 / Tengrinews.kz

Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта, комиссия по расследованию, которую недавно возглавил Карабаев, должна установить причину авиационного происшествия и выработать рекомендации по предотвращению подобных случаев в будущем.

- Комиссией был определен план работы. Она в полном составе посетит место происшествия, осмотрит ангар для сбора элементов воздушного судна и примет совместное решение по дате начала сбора элементов воздушного судна, - говорится в сообщении.

Министерская комиссия входит в состав правительственной комиссии, возглавляемой вице-премьером Канатом Бозумбаевым.

Фото: Министерство транспорта

Напомним, ранее в Минтранспорта сообщили, что все 17 международных экспертов находятся в Актау. Последним прибывшим стал аккредитованный наблюдатель - руководитель секции расследования авиационных происшествий Тормодур Тормодсон.

Накануне заместитель премьер-министра и глава правительственной комиссии Канат Бозумбаев сообщил, что Казахстан привлек 17 международных экспертов к расследованию авиакатастрофы близ Актау.

- К работе комиссии привлечены эксперты из Азербайджана, 6 человек. От компании-производителя (Embraer) 2 человека. Также сегодня начали работать специалисты из Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA) - 3 человека. От Межгосударственного авиационного комитета (МАК) работают 3 человека. От Российской Федерации работают два человека, - рассказал вице-премьер.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом AHY8243 по маршруту Баку (Азербайджан) – Грозный (Россия).

Самолет вылетел в 08:49 по времени Астаны из аэропорта Баку на 11 минут раньше запланированного времени. Позже экипаж подал сигнал "чрезвычайная ситуация" (squawk 7700). Пилоты запросили экстренную посадку в аэропорту Актау. Там готовились принять судно, но в 11:30 самолет рухнул в 3 километрах от воздушной гавани.

По информации МЧС Казахстана, на борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа:

42 гражданина Азербайджана;

16 граждан России;

6 граждан Казахстана;

3 гражданина Кыргызстана.

Среди выживших - граждане Азербайджана, России и Кыргызстана. Среди казахстанцев выживших нет.