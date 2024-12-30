Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Министр транспорта Марат Карабаев провел совещание с участием 17 международных экспертов, прибывших в Казахстан для расследования авиакатастрофы с самолетом Баку - Грозный, передает Tengrinews.kz.
Фото Иса Таженбаев, Ерлан Джумаев, Экспедиция +362 / Tengrinews.kz
Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта, комиссия по расследованию, которую недавно возглавил Карабаев, должна установить причину авиационного происшествия и выработать рекомендации по предотвращению подобных случаев в будущем.
Министерская комиссия входит в состав правительственной комиссии, возглавляемой вице-премьером Канатом Бозумбаевым.
Фото: Министерство транспорта
Накануне заместитель премьер-министра и глава правительственной комиссии Канат Бозумбаев сообщил, что Казахстан привлек 17 международных экспертов к расследованию авиакатастрофы близ Актау.
- К работе комиссии привлечены эксперты из Азербайджана, 6 человек. От компании-производителя (Embraer) 2 человека. Также сегодня начали работать специалисты из Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA) - 3 человека. От Межгосударственного авиационного комитета (МАК) работают 3 человека. От Российской Федерации работают два человека, - рассказал вице-премьер.
Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом AHY8243 по маршруту Баку (Азербайджан) – Грозный (Россия).
Самолет вылетел в 08:49 по времени Астаны из аэропорта Баку на 11 минут раньше запланированного времени. Позже экипаж подал сигнал "чрезвычайная ситуация" (squawk 7700). Пилоты запросили экстренную посадку в аэропорту Актау. Там готовились принять судно, но в 11:30 самолет рухнул в 3 километрах от воздушной гавани.
По информации МЧС Казахстана, на борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа:
42 гражданина Азербайджана;
16 граждан России;
6 граждан Казахстана;
3 гражданина Кыргызстана.
Среди выживших - граждане Азербайджана, России и Кыргызстана. Среди казахстанцев выживших нет.
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