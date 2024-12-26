У самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, потрепевшего крушение в Актау, отказали системы управления, руль высоты и элероны. Об этом на брифинге в Мангистауской области сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщил глава ведомства, первый сигнал от диспетчера воздушного судна поступил в 10:43.

"Воздушное судно Embraer, выполнявшее рейс № 8243, входил на запасной аэродром из города Грозный. До захода на воздушное пространство Республики Казахстан у воздушного судна отказали системы управления, руль высоты и элероны", - заявил Карабаев.

По словам главы Минтранспорта, экипаж не имел возможность устойчиво выдержать курс и высоту.

"Диспетчер Ростова сообщил, что после предоставления данных о погоде в Махачкале, Баку экипаж принял решение лететь в Актау. В 10:53 руководитель полета Ростова сообщил дополнительную информацию руководителю полета в вышке Актау о том, что на воздушном судне в пассажирской кабине взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание, и запросили реанимацию по прибытию. Незамедлительно руководитель полетов "Казаэронавигации" оповестил все аварийные службы, это пожарная команда и медицинский персонал, о прибытии аварийного воздушного судна в аэропорт города Актау. Служба сработала на оперативность", - пояснил министр.

До входа судна в воздушное пространство Республики Казахстан все авараиные службы аэропорта были готовы к приему самолета, заключил министр.

Напомним, самолёт, следовавший из Баку в Грозный, упал возле Актау, сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации. Это был борт авиакомпании Azerbaijan Airlines.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?