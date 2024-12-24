В этом году жители области столкнулись со множеством событий и явлений. Одни находят их проблемными, другие - видят в них прогресс, а кому-то они просто подняли настроение на денёк. Но равнодушных найти сложно. Темы, которые вся область обсуждала целый год, на подведении его итогов припомнили журналисты главе региона Кумару АКСАКАЛОВУ 23 декабря в выставочном зале ТОО "СарыаркаАвтоПром".

Фото Олега Пака

- Как перевод времени отразился на работе Костанайской области? Поступают ли к вам просьбы вернуть или, наоборот, оставить время? - спросила одна из корреспондентов.

- Костанайская область была одним из инициаторов перевода времени, - ответил аким. - Считаю, что это решение правильное. Каких-то негативных фактов от предприятий и населения я не получал. По себе тоже физически ощущаю, что мы живём в правильном времени. Раньше ложимся, раньше встаём.

На вопрос о том, помогает ли смена часового пояса сэкономить ресурсы области, он заявил:

- Никаких перебоев в экономике мы тоже не видим. Нужно время, чтобы сделать более серьёзные выводы. Мы узнаем, сколько мы тратили электроэнергии на освещениие и т.д. Цикл пройдёт, и мы сможем сделать полный анализ.

Скриншот из инстаграм-аккаунта избитого фельдшера

Недавнее избиение молодой фельдшера скорой помощи на вызове в Костанае подняло вопрос обеспечения безопасности медработников. Директор областной станции скорой помощи пообещал в следующем году снабдить сотрудников нательными камерами, как у полицейских. В правоохранительных органах они часто ограждают от превышения полномочий. В медицине же камеры предлагают использовать для превенции преступлений против фельдшеров.

- Будут ли видеожетоны для медиков приобретаться в следующем году за счёт областного бюджета? Как вы считаете, нужно ли медиков приравнять к полицейским, повысить их статус? - спросила журналистка.

- Отдельная область наверняка на это не сможет пойти, - ответил Аксакалов. - Если республика примет такое решение, то почему бы и нет. На наш взгляд, конечно же, безопасность врачей должна быть на 100% обеспечена. Будь это видеожетоны или какие-то ещё вещи.

Из риторики "приравнять к полицейским" вытекают призывы пользователей Сети снабдить медработников электрошокерами и перцовыми баллончиками. Но навряд ли стоит ждать именно этого - директор станции в своей позиции звучал категорично: "не навреди".

Постойте, кому вообще придет в голову нападать на тех, кто спасает?

По костанайскому инциденту следствие ещё идёт, но, исходя из публикации пострадавшей в её Instagram-аккаунте и слов директора станции, родственники могут агрессивно отреагировать не только на смерть больного, но и даже до его кончины: пока пациента реанимируют, угрожать фельдшерам. Так и случилось с молодой медработницей.

Кумар Аксакалов о ремонте детской областной больницы: "Нужно изготовить новую ПСД"

- Я скажу три слова - Детская. Областная. Больница, - так начала свой вопрос о затянувшемся ремонте учреждения одна из корреспондентов.

- Это пример разгильдяйского отношения, - заявил глава региона. - Проектно-сметная документация была изготовлена в 2020 году. Изначально, как показали следствие, проверки, ПСД была изготовлена неправильно. Компанией, по-моему, из Астаны. Нам установили двери 70 см, а нужно 85. Воздуховоды упирались в стену. Нужно изготовить новую ПСД. Для того, чтобы наконец-то эти работы были завершены.

Для мирового рекорда испекли больше 2 тонн / Фото из архива "НГ"

В этом году в Камыстинском районе по инициативе его акима провели акцию по установлению мирового рекорда - пекли баурсаки. Местные жители в комментариях сообщали о нарушении санитарных норм при поведении акции и о привлечении к ней бюджетных работников в рабочее время. Мы спросили главу региона, как он относится к таким инициативам акимов:

- Если те или иные мероприятия сплачивают народ, почему бы их не проводить. Но, конечно, это не должно быть волевым решением одного человека, тем более акима. Есть старейшины, есть старожилы, есть депутаты. Здесь нужно обсуждать. Конечно, я против того, чтобы в рабочее время работники бюджетной сферы этим занимались.

Еще одна проблема Костанайской области - бездомные животные. Сейчас ее решают в основном силами волонтеров, приюты которых переполнены:

- Должны ли акимы городов и районов выделять финансирование на строительство государственных приютов и их дальнейшее содержание? Будет ли областной акимат существенно увеличивать расходы на программу ОСВВ? - спросил корреспондент "НГ".



- У нас есть в городе частные клиники, в районах есть приюты. Мы готовы увеличить финансирование, поскольку такая проблема существует. Если мы увидим, что нужно существенно увеличить, мы готовы это сделать, чтобы обезопасить жизни наших граждан, особенно детей. У нас, по крайней мере пока, ещё я не видел таких фактов в последнее время.

Резиденцию президента недалеко от п. Амангельды планируют превратить в реабилитационный центр / Фото из архива "НГ"

- На какой стадии работа по реконструкции резиденции президента под реабилитационный центр?

- Работа идёт. Там будет центр для детей от 1,5 до 18 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с психоневрологическими расстройствами. На 60 детей рассчитан. Летом должны будем завершить работы.

Многие журналисты, задавая острый вопрос и получая ответ, тут же пытались сгладить углы и бросали в адрес акима добрую, почти анекдотичную реплику. Новый год встретите в кабинете? Следующий брифинг вместо автопрома будет на автодроме? А одна корреспондент рассказала Аксакалову, что его недавно засняли прогуливающимся по Костанаю, и пользователи соцсетей удивились, что высокопоставленный чиновник не на авто, а на своих двоих. Она поинтересовалась:

- Часто ходите пешком?

- Каждый день, - ответил аким. - С удовольствием этим занимаюсь. На протяжении всей своей работы. Это моё любимое занятие. Если будет выбор проехать на машине или пойти пешком, выберу пешком пойти. Это очень полезно, всем советую.

Быть может, как и на брифинге проблемность сменялась лёгкостью, так и в следующем году больные темы, вскрывшиеся в уходящем, найдут своё решение и сменятся облегчением...