2300 кг баурсаков решено приготовить всем Камыстинским районом к началу ноября. «Нормативы» по готовке ради рекорда спустили на совещании в акимате. Мнения жителей разделились: одни за мировое достижение, другие против нежданно свалившихся затрат.



Жареные факты

Многие помнят о «рекорде 2300 снеговиков» – акции, устроенной на излёте прошлого года в райцентре Камыстинского района, когда все жители от мала до велика лепили снежные фигуры по распоряжению (совету, просьбе, душевному намёку – подставьте нужное) местных властей.

Первый мировой рекорд камыстинцев / Фото с сайта arnapress.kz

Официальный представитель КИнЭС - казахстанский информационно-энциклопедический справочник (казахстанский аналог книги Гиннесса - «НГ») Куандык Кудайбергенов зафиксировал «с использованием цифровых технологий» мировой рекорд, который оставил позади китайцев с их 2018 снеговиками. История продолжается.

Что на этот раз? Приготовить 2300 кило баурсаков. Жареных пончиков. Дабы избежать обвинений в предвзятости и негативизме, даю первое слово заместителю акима Камыстинского района по социальным вопросам Айдыну ШЕДЕНОВУ:

- Да, у нас такая инициатив имеется, мы ведём соответствующие переговоры с представителями КИнЭС. Идея общая, идея руководства нашего района. По инициативе нашего руководителя и, конечно, при поддержке личного состава. Точной даты пока нет – я вам говорю, как оно есть – но это будет где-то в начале ноября, может 1-го, может 8-го числа. Сама цель:объединение всего нашего района - мы аграрный район, хлеб, как говорится, всему голова - и, естественно, удачное, благополучное завершение уборочной кампании.

- Как финансируется эта акция? – допытываюсь я.

- За счёт спонсорских средств, естественно. Есть и, как говорится, неравнодушные наши представители МСБ, хозяйствующие субъекты, которые тоже будут принимать участие.

- Но не сами сельчане?

- Нет, сельчане в том числе.

Баурсаки, которые объединяют?

Идея действительно необычайна. Как реагируют на почин решить кулинарную сверхзадачу руководства района сами его жители? Снова дословные цитаты в беседах с корреспондентом "НГ":

- Это как всегда добровольно-принудительно, – говорит житель райцентра Д., пожелавший сохранить анонимность. – С вечера из отдела внутренней политики и из отдела документационного обеспечения обзвонили все организации, вызвали начальников и руководителей в акимат, в актовый зал, на 11 часов дня. Вывели на экран цифры: какая организация сколько должна предоставить килограммов. И на нашу организацию была цифра. Предложили (это слово можете поставить в кавычки) каждой организации, дали несколько дней срока, чтобы если кто-то вдруг не согласен с таким количеством, мог озвучить свою цифру. Значит, на эти килограммы они будут напрягать другую организацию. Сказали – ищите, либо между собой распределяйте. Так же, как это было со снеговиками.

Акимат с. Камысты. Здесь принимаются решения о мировых рекордах / Фото из архива "НГ"

- Нет, нам интересно участвовать в установке рекорда, – заверяет аким села Дружба Сауле БИСЕНКУЛОВА. – Мы будем печь баурсаки добровольно.

- Мой муж, как руководитель, ходит на совещания в акимат, там было предложено участие, – сообщает кассир местного отделения Народного банка Кристина КРУГЛИКОВА. – Насчёт других организаций не владею информацией. С моей точки зрения, будет здорово поучаствовать в данном конкурсе. У меня трое детей, они обожают баурсаки. По итогу скорее всего будет ярмарка.

- У нас что, мало проблем? – вопрошает пожелавший остаться неизвестным работник акимата сельского округа, – эти мероприятия, в которых я не вижу практической значимости, они просто раздражают, потому что это настолько абсурдно! Жесть какая-то. Вообще было бы проще в райцентре всё нажарить, потому что из сёл надо будет ещё транспорт присылать, чтобы эти баурсаки увезти.

- Думаю, каждый сам решает, сколько баурсаков сделать, – считает аким Аркинского сельского округа Тулеген ДОСМУХАМБЕТОВ. – Лично я это воспринял с воодушевлением. Когда аким района это озвучил, я сказал: четыре чана баурсаков привезу. Сколько людей – столько мнений. Я сам спортивный человек, поэтому люблю рекорды ставить, соревноваться.

Местные жители сравнивают нормативы по рекорду

- Естественно, мы не будем привлекать тех коллег, у кого самая маленькая зарплата, – продолжает камыстинец Д. – Тогда на остальных нагрузка увеличивается. Готовить эти баурсаки дома – это расход газа, муки, масла и так далее. Либо же мы должны заказать их в кафе, но там берут от 1 800 тенге за килограмм. Для нас это немалые деньги. Мне чтó, нужно оторвать эти деньги от потребностей семьи при моей небольшой зарплате? И так у нас здесь у всех.

В этом наборе мнений важно обратить внимание на красноречивую деталь: противники баурсачного рекорда просят скрыть свои имена, опасаясь, как они говорят, «негативной реакции руководства и угрозы увольнения».

Марафон добрых, сдобных и съедобных дел

И вот так - 2 тонны 300 кг / Фото с видеохостинга YоuTube

Справедливости ради добавим, что в отличие от «изготовления новогоднего мифического персонажа "Снеговик"» (так было записано представителями КИНЭС) нынешний масштабный почин уж во всяком случае имеет социальный смысл и значимость. Готовые и зафиксированные представителями Книги рекордов баурсаки можно раздать тем, кто скажет «спасибо».

- Мы отправим их в учреждения, организации соответствующие: детские дома, поликлиники, больницы – и в районные, и в область, – поясняет замакима Айдын Шеденов. – Так как это соцблок, естественно, имеется потребность в любой помощи. У нас есть предварительная договорённость отработать уже с областными управлениями: это управление образования, управление координации занятости и здравоохранения.

По последним сообщениям камыстинцев, финал установки рекорда готовятся произвести на площади перед районным акиматом - жарить будут тут / Фото из архива "НГ"

В этом плане и я только «за». Кстати сказать, это замечательное мучное изделие присутствует в кухне многих народов - есть, например, татарские, ногайские, туркменские рецепты. Схожие блюда присутствуют у венгров, итальянцев, поляков... Для разнообразия конечного продукта мы решили опубликовать ниже рецепт немецких баурсаков, которые называются кребли. Надеемся, камыстинцы смогут им воспользоваться.

Вопрос в другом: ладно уж с этими баурсаками, как-нибудь их нажарят, но как сделать, чтобы в будущем честолюбивые планы руководства района не вводили в расходы его жителей? Ниже мы собрали небольшой список-справочник специально для любителей отчаянных достижений.

Предложения по доступным и бюджетным рекордам

1. Устроить самый большой бой подушками. Нужно привлечь более 6 261 человека со своим инвентарём (предыдущий рекорд в Сент-Поле, Миннесота, США, 2015 г.). Население Камыстинского района – около 12 300 человек. Подходит.

2. Надеть на себя одновременно более 245 футболок (достижение хорвата Крунослава Будиселича).

3. Жонглировать тремя работающими бензопилами, произведя более 98 успешных подкидываний (рекордсмен – финн Янне Мустонен, 2019 г. Необходимо обеспечить дежурство скорой помощи).

4. Разбить о голову более 142 яиц за минуту (Скотт Дэмероу, США. Для сохранения социальной значимости рекорда голову предварительно побрить и вымыть, достижение производить в помещении местной пекарни перед замешиванием теста).

5. Разместить на своём теле больше 53 ложек (Этибар Эльчиев, 2012 г.). Это вообще легкотня, как мне кажется. Рекорд можно устанавливать в кафе райцентра.

6. Устроить самое долгое рукопожатие (Дэнис Бариш и Оганес Аджинян здоровались, держа друг друга за руку, целых 43 часа. Хороший пример для акимов соседних районов. Лучшее место рукопожатия – стела на границе).

7. Съесть более 6 хот-догов и 12 гамбургеров за 3 минуты (рекордсмен Такеру Кобаяси, Япония. Можно, если останутся, поглощать на время те самые баурсаки).

Ещё можно жонглировать, вися вниз головой, пробежать вприпрыжку какую-то огромную дистанцию, балансировать бейсбольной битой на кончике пальца и крутить хулахуп невероятной величины. Памятуя при этом, что The Guinness Book of World Records - есть коллекция стремлений быть иногда безрассуднее всех. А также о том, что, как сказал однажды футболист Криштиану Роналду, «рекорды существуют для того, чтобы их бить».

И, наконец, обещанный рецепт.



Kräppel (кребли), немецкие баурсаки

Типологически это то же, что и баурсаки, только другой формы. Очень похоже на известный многим «хворост» – там такие же кребли, но более тонкие, хрустящие и сладкие.

Ингредиенты:

Кефир 3,5% жирности – 0,5 л (такой нужен в идеале, в нашей реальности трудно найти кефир жирнее 2,5%).

Сметана 24-30% жирности – 80 г (в Костанае сметану жирностью 26% продают только в белорусском магазине, и то редко; в других местах будет до 20%, но что поделать).

Мука – до 800 г. На практике (это зависит от качества и свойств муки, а также от жирности кефира и сметаны) может потребоваться и до 950 г.

Яичные желтки – 2 шт.

Соль – 2 ч. л.

Сахар – 2 ст. л.

Сода – 1 ч. л. Можно использовать и разрыхлитель, но с содой лучше, проверено.

Растительное масло – 2 ст. л. для теста, остальное, примерно треть литра – для приготовления в сотейнике.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

Готовим тесто: выливаем в большую чашку тёплый кефир, добавляем оба желтка, сметану, соль, сахар, 2 ст. л. растительного масла и всё перемешиваем.

Начинаем добавлять муку, только сначала половину той, что потребуется. Всыпаем соду и опять всё перемешиваем ложкой. Добавляем ещё пару ложек с горкой муки. Тесто получается очень липким.

Место для раскатывания обильно присыпаем мукой, выкладываем всё тесто и постепенно добавляем муку до такого состояния, когда тесто почти не липнет, но ещё не вполне держит форму. Муки может уйти меньше, чем мы приготовили, это нормально и, повторюсь, зависит от свойств выбранного продукта.

Чашку промазываем маслом и выкладываем в неё тесто, чтобы дошло и немного поднялось, минут на двадцать, прикрыв сверху плёнкой и полотенцем.

Приготовление: часть теста выкладываем, раскатываем в тонкую лепёшку и режем на продольные линии полосками примерно в 5 см шириной. Каждую разрезаем наискосок на четыре части. В центре каждого такого ромба делаем небольшой надрез.

Так же поступаем с оставшимся тестом.

Тем временем наливаем в сотейник масло, нагреваем его до такой температуры, которая позволит нашим креблям в нём жариться. Они должны плавать в масле. Ставим огонь на максимум, чтобы обжаривание было скорым.

Верх ромба на каждом кребле продеваем в разрез в центре и выворачиваем, потом кладём такую «загогулину» жариться одну за другой. Они быстро, меньше чем за минуту становятся румяными (для равномерной прожарки каждый нужно пару раз перевернуть) – значит готово, немедленно погружаем в масло следующую партию.

Кребли получаются лёгкие и мягкие. И конечно, как и баурсаки, они прямо просят съесть их в день приготовления.

Приятного аппетита! И новых рекордов!