На что ушли деньги, рассказал директор теплокомпании Азамат АУЖАНОВ. На аппаратном совещании в городском акимате сегодня, 23 декабря, рассматривали вопросы прохождения отопительного сезона 2024-2025 годов.

- Всего в ремонтную кампанию с начала года было инвестировано 4,9 млрд тенге, на которые реализованы 24 проекта, - сказал Аужанов, - из них 15 - на сумму 4,4 млрд из бюджета. Шесть проектов - ремонты на теплоисточниках, остальные - на сетях. Отмечу, что в предыдущем году в ремонтную кампанию было вложено 2 млрд 450 млн тенге, из них 2,3 млрд - бюджетных средств.

При этом с начала текущего отопительного сезона отказов на теплоисточниках было 10, порывов на сетях - 40, показатели на уровне прошлого года. Однако в акимате считают, что к снижению аварийности продвигаются: за год отремонтировали 28,8 км теплосетей, в том числе на 7,5 км сделали капитальный ремонт и реконструкцию, на остальных выполнена теплоизоляция.

- Износ таким образом снижен с 63,2% до 59,9%. Это немаленькая цифра 3,3 %, если учесть, что прежде мы считали каждые половину процента, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Отмечу, что в этом году завершена реконструкция теплосетей в микрорайоне Аэропорт. Жители летом терпели неудобства из-за разрытых траншей, перекопанных площадок, отключения горячей воды, но зато теперь можно рассчитывать на прохождение там отопительного сезона без серьезных аварий.

Напомним, теплосети в этом районе стали выходить из строя досрочно, так как уложены были фактически без изоляции и подвергались агрессивному воздействию грунтовых вод. Реконструкцию теперь произвели, как рассказывали в акимате, «с использованием ППУ-изоляции (пенополиуретановой)», долговечной.

Еще прошедшим летом специалисты КТЭК поменяли 42 задвижки на сетях, что позволит при порывах отключать дома «не микрорайонами, не десятками, а по 2-3, более локально».

Кроме того, на 37 млн тенге, выделенных из бюджета, ГКП создало аварийный резерв запасных частей и материалов. На 395,3 млн тенге тоже бюджетных средств в 2024 году теплокомпания приобрела 14 единиц спецтехники, на 2025 год запланирована покупка еще 13.