Как только в городе появились эти сооружения для зимних забав, так медики начали фиксировать связанные с катанием случаи травматизма. За субботу-воскресенье (21-22 декабря) в травмпункт обратились 29 детей, пятерых пришлось госпитализировать.

- В прошлом году за декабрь 13 детей обратилось, в этом году рост больше, чем вдвое, - сказал сегодня, 23 декабря, на аппаратном совещании аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Если травмы связаны с катанием с горки, то здесь, считаю, в первую очередь должна быть ответственность родителей. Хоть мы там полицейского поставим, хоть школьных учителей будем просить... Родители должны за детьми смотреть прежде всего. Горка у нас есть большая. Есть средняя, менее высокая. Катаются дети маленькие и большие, катаются и взрослые иногда. Запретить мы не можем. Родители должны понимать, что горки - это довольно экстремальный вид отдыха. Поэтому обращаюсь прежде всего к ним.

После совещания корреспондент «НГ» осмотрел большую горку рядом с «Атриумом». В этом году она построена с бортами, углы на которых скруглены, деревянные лестницы сейчас без наледи, с перилами. Но - дети все равно травмируются.

При этом в прошлом году костанайцы напоминали акимату, что для возведения ледяных горок в РК существует стандарт. И поднимали вопрос о том, что за каждой горкой должен быть закреплен специальный инструктор, который как раз и обязан следить за порядком катания: чтобы не было скученности, особенно на верхней площадке, чтобы средства для катания использовались безопасные и из-за них на спусках не возникали свалки.

Фото Галины КАТКОВОЙ