15 декабря 2023, 12:15

Сначала аульские жители переехали в центр города, затем им стало всё мешать, машины, бизнес, люди, а теперь и горка. Из-за чего обезглавленный акимат города решил горку развернуть и супротив логики и физике строит горку склоном в подъём.

Но речь не о об этом, суть в том, что горку строят изо льда и снега. Что уже давно запрещено. С 2017 года введен стандарт СТ РК 2989-2017 \"Безопасность устройств для развлечений ГОРКИ ЗИМНИЕ\", в соответствии с ним снег в качестве фундамента запрещается, так как он непрочный. Основание может быть, например, из дерева или металла.

Вокруг горки должно быть достаточно места, чтобы не создавалась давка, а также, в случае необходимости, мог припарковаться автомобиль скорой помощи. При подъеме на горку обязательно должны быть ровные ступеньки, на ее вершине - перила, а на протяжении ската - бортики. В темное время суток горка и пространство вокруг нее должны быть равномерно освещены.

А главное - специально обученный инструктор должен следить за тем, чтобы катались в разрешенных позах - лицом вперед - и на предназначенном для этого инвентаре. В обязанности инструктора также входит следить за чистотой на горке и вокруг нее, поддерживать ровность скользкой поверхности и проводить ежедневный технический осмотр.

В прошлом году на горке возле Атриума на середину января, пострадали 20 человек. Написал заявление в полицию, о привлечении Акимата Костаная по статье КоАП. И в апреле полиция сообщила, что нарушения отсутствуют, неудивительно горка то растаяла.

Интересно, когда под окнами прокуратуры - акимат Костаная, творит нарушения, прокурор области Абилов Берик Рахатович, закроет глаза, или у него окна выходят на интернат?

Конечно читатели скажут, кто лоб на горке не разбивал, тот жизни не видел. А я видел, как дети после таких горок - лежали месяцами в больницах. Разве этого мы хотим для своих детей, строя такие аттракционы, причем за бюджетные деньги, А?