Министр здравоохранения Казахстана Акмарал АЛЬНАЗАРОВА на своей странице в соцсети прокомментировала избиение фельдшера скорой помощи в Костанае, передает Tengrinews.kz.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова (слева) и пострадавшая фельдшер Анель Баймурзина - instagram/zdravo.kst

- На днях мы снова столкнулись с возмутительным фактом нападения на фельдшеров бригады скорой помощи в Костанае. Приехавшая на вызов молодая сотрудница экстренной службы Анель Баймурзина сама оказалась в стационаре с многочисленными травмами в результате побоев, - написала министр. - Хочу выразить свою личную поддержку семье Анель Баймурзиной, пожелать ей скорейшего выздоровления и сказать, что мы не оставим этот случай без внимания.

Альназарова отметила, что медработники экстренной службы выполняют свою работу в условиях риска и высоких нагрузок. Они ежедневно спасают жизни, оказывают помощь в самых сложных и опасных ситуациях.

- Согласно данным местных исполнительных органов, в период с 2019 по 2023 год в Казахстане при исполнении служебных обязанностей пострадали 158 медицинских работников. Из них, в 2022 году - 46, в 2023 году - 80, а в 2024 году - зафиксировано девять случаев нападений.В связи с этим, при поддержке депутатов, мы инициировали введение уголовной ответственности за насильственные действия в отношении медицинских работников, совершаемые в ходе исполнения ими служебного долга. Такие преступления должны получать справедливую меру наказания, вплоть до ограничения свободы, и порицание всего общества. Тем самым мы должны дать четкий сигнал: насилие в отношении медицинских работников недопустимо и будет наказано, - отметила глава Минздрава.

Напомним: 19 декабря стало известно, что в Костанае родственники больной женщины избили фельдшера скорой помощи, приехавшую на вызов. Пострадавшая Анель Баймурзина уже четыре года работает на станции скорой помощи. Ей наносили побои руками и ногами. Второй фельдшер и водитель пытались разнять женщин. Это удалось сделать только соседу. Анель с сотрясением головного мозга, травмой живота и множественными ушибами сейчас находится в стационаре.