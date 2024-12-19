В Казахстане стало больше преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Такие данные привела депутат Сената Нурия Ниязова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Сегодня депутаты Сената рассмотрели закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных наград, образования и защиты прав". По словам Нурии Ниязовой, в стране ежегодно растет количество правонарушений в отношении детей, в том числе сексуального насилия.

"За 11 месяцев текущего года совершено 890 фактов правонарушений в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних, что на 8 процентов выше аналогичного периода прошлого года. Согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры, 99 процентов таких правонарушений совершается мужчинами. (...) Учитывая вышеизложенное, рассматривает ли Министерство просвещения вопрос по передаче приоритетного права на усыновление семейным парам?" - спросила Ниязова на заседании палаты.

На вопрос сенатора ответил вице-министр просвещения Едил Оспан. Он заверил, что министерство разработало ряд законодательных норм, которые предусматривают приоритет семейных пар в воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"Также разработан комплекс мер по ужесточению требований к кандидатам. Это определение разницы возраста между усыновителем и усыновляемым, ежегодное обновление сведений о судимости усыновителя, обязательное прохождение психологической диагностики и обучения через аккредитованные организации. На сегодня данные поправки находятся на согласовании в госорганах, после будут внесены в Парламент", - добавил вице-министр.

Напомним, 18 декабря суд вынес приговор жителю Аулиеколя за изнасилование и убийство 16-летней девушки.