Приговор 27-летнему жителю Аулиеколя Сергею ГОНЧАРЕНКО вынесли в СМУС Костанайской области сегодня, 18 декабря.

Он обвинялся в том, что летом этого года напал на 16-летнюю Дарью Тайронину, изнасиловал ее, а потом задушил. Преступление произошло в конце июня. Сначала девушку объявили в розыск - она проживала в Аулиеколе, а училась в специализированной школе Лисаковска. Искали несколько дней и нашли тело на окраине Аулиеколя. Почти сразу задержали Гончаренко, который работал водителем в ТОО «Инспэк» Суд проходил в закрытом режиме, поэтому журналистов допустили только на оглашение приговора.

- Признать Гончаренко виновным и назначить ему 25 лет лишения свободы в колонии средней безопасности, с пожизненном запретом занимать должности в области педагогики и работы с несовершеннолетними, - огласил приговор судья Нурман АЙГЕЛОВ.

Позже он разъяснил:

- Вечером 25 июня Гончаренко распивал спиртные напитки со своим другом, потом пошел пешком домой. Встретил на тропинке несовершеннолетнюю, завел с ней разговор, отвел от проезжей части в тень деревьев, где изнасиловал с применением физической силы. После чего перекрыл ладонью дыхательные пути рта и носа, убил путем удушения. Оставил труп несовершеннолетней, ушел домой. Утром вернулся, убедился, что тело лежит в том же положении, сходил за служебной машиной. Вернулся, погрузил труп и вывез на расстоянии 1,5 км от села Аулиеколь, где оставил его под ветками деревьев в лесополосе.

Судья отметил, что Гончаренко не признавал вину в изнасиловании, а сознался только в убийстве, следы которого пытался скрыть. Но его доводы не нашли подтверждения в суде и были опровергнуты заключениями экспертиз.

У осужденного есть жена и малолетний ребенок. В суде выяснилось, что он уже был судим за изнасилование совершеннолетней, которое совершил в Челябинске. За это преступление 6 лет отсидел в российской колонии. Вернулся на родину, в Аулиеколь, устроился работать. Потом получил сроки за кражу и угон автомобиля.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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