Полиция возбудила дело по факту смерти девушки, которую искали двое суток в Костанайской области
28 июня 2024, 10:15 | Происшествия
Дарья Тайронина 2008 года рождения ушла из своего дома в п. Аулиеколь 26 июня и пропала. Поисками подростка два дня занималась полиция и волонтеры. Сегодня, 28 июня, стало известно, что девушку нашли мертвой.
- Полиция возбудила уголовное дело по факту обнаружения трупа 16-летней девушки в Аулиекольском районе, - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области. - В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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