Дарья Тайронина 2008 года рождения ушла из своего дома в п. Аулиеколь 26 июня и пропала. Поисками подростка два дня занималась полиция и волонтеры. Сегодня, 28 июня, стало известно, что девушку нашли мертвой.

- Полиция возбудила уголовное дело по факту обнаружения трупа 16-летней девушки в Аулиекольском районе, - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области. - В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия. Обстоятельства произошедшего выясняются.