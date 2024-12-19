Нашумевшее нововведение, согласно которому скорая помощь больше не сможет обслуживать круглосуточно всех пациентов без исключения, заработает в следующем году. Об этом рассказал вице-министр здравоохранения Ержан НУРЛЫБАЕВ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В сентября этого года казахстанцев взбудоражила новость: в проекте приказа, опубликованном на портале "Открытые НПА", появилось нововведение - скорая помощь больше не сможет обслуживать круглосуточно всех пациентов без исключения. Позже в сети появилась информация о том, что нововведение вводиться не будет. Так ли это, Tengrinews.kz уточнили у вице-министра здравоохранения.

- Проект приказа выставляется на "Открытые НПА" для того, чтобы собрать мнения и предложения. Мы их собрали, обсудили вместе с коллегами. Какие-то предложения получились очень приемлемые, толковые, мы их учли. Приказ вступает в силу 1 апреля 2025 года. То есть нашим регионам дается время на то, чтобы провести подготовительную работу. Сейчас во многих регионах приобретаются машины скорой помощи, укомплектовываются бригады - все делается в рамках подготовки реализации проекта. Никакого ущерба для казахстанцев реализация проекта не принесет, - заверил Нурлыбаев.

Напомним, в новой редакции правил оказания скорой медицинской помощи определяются 4 категории срочности вызова неотложки:

вызов 1-й категории срочности – состояние пациента, представляющее непосредственную угрозу жизни, требующее оказания немедленной медицинской помощи;

вызов 2-й категории срочности – состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу жизни без оказания медицинской помощи;

вызов 3-й категории срочности – состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу для здоровья без оказания медицинской помощи;

вызов 4-й категории срочности – состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента.

Согласно предложенным новым правилам, скорая помощь будет выезжать на вызовы 4-й категории не круглосуточно, а по графику с 08:00 до 18:00 - в будние дни, в субботу - с 08:00 до 12:00.

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