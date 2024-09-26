«Ночью скорую теперь не вызовешь», - один из самых популярных комментариев в социальных сетях. И ссылка приводится на приказ министерства здравоохранения. Правда, многие не заметили, что речь пока идет лишь о проекте приказа.

- Я, как и многие граждане, являюсь пользователем соцсетей. Вижу комментарии. Хотел бы успокоить граждан: «Без скорой помощи никто не останется», - сказал сегодня, 26 сентября, на брифинге и. о. главного врача Костанайской областной станции скорой медицинской помощи Давид САРКИСЯН. - Многие знают, что наша служба обслуживает вызовы по четырем категориям. По вызовам 1-3 категорий работает областная станция скорой помощи, 4-ю категорию обслуживают бригады при поликлиник, будем их называть неотложками. Так вот, по проекту нового приказа эти неотложки, которые сегодня работают круглосуточно, должны будут выезжать только днем, с утра до 18 часов в будни и до 12 часов дня в выходные. А после этого на вызовы и 4-й категории будут выезжать бригады областной станции. Касательно вопросов по ОСМС: отчисления туда, статус застрахованного или его отсутствие на нашу работу никогда не влияли. Оказание скорой медицинской помощи всегда входило в гарантированный объем.

- Какие вызовы относятся к 4-й категории? - уточнил корреспондент «НГ.

- Это те, которые связаны с обострением у людей хронических заболеваний, - ответил Саркисян.

И повторил, что речь идет только о проекте приказа. Пока и областная станция, и неотложки работают в прежнем режиме. Напомнил, что скорую помощь все-таки люди должны вызывать, когда речь идет об острых болях - например, в животе, в сердце, при тяжелых травмах, высокой температуре. Бригады скорой помощи не выполняют назначения врачей - не делают прописанные инъекции, не проводят инфузионную терапию, это не их функции.

- Проконсультировать, конечно, вас могут при звонке на 103. На том конце провода у нас отвечают фельдшеры, есть call-центр, в котором дежурит врач, - добавил Давид Саркисян.

Сейчас в области работает 56 бригад скорой помощи и 29 поликлинических неотложек. По словам руководителя, дефицита кадров практически нет. По Костанае точно. Есть несколько вакансий в районах, но Саркисян уверен, что они в ближайшее время будут закрыты.

- С 1 августа по 20 сентября мы приняли на работу 33 фельдшеров и одного врача, - сказал он, - среди них выпускники медколледжей Костаная и Аркалыка, также к нам охотно приезжают на работу и из других регионов. Мы - область популярная.

Дефицита машин тоже на данный момент нет, но имеющийся парк изношен на 60%.

- В последний раз новую технику получали в 2020 году. Кто-то может сказать: как так, за четыре года такой износ. Но наши автомобили работают в режиме нон-стоп, - пояснил Давид Саркисян. - Например, за прошлый год мы обслужили 353 000 вызовов. Почти по 1000 вызовов в день. Машины выезжают в любую погоду, передвигаются по любым дорогам. Так что обновлению мы всегда рады.

Фото Галины КАТКОВОЙ