Столкновение двух легковых автомобилей - "Шевроле Нива" и "Мерседес-Бенц" - произошло вчера, 16 декабря, около 17:30 на трассе "Алматы-Екатеринбург". Кадры последствий аварии сняли читатели "НГ" недалеко от поселка Федоровка.

- По предварительным данным, водитель "Шевроле Нива" выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с транспортным средством, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Водитель "Шевроле Нива" скончался на месте происшествия, водитель и двое пассажиров другой автомашины получили телесные повреждения.

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП. Расследование проводится по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» УК РК.

Напомним, в этот же день в результате другой аварии в Карасуском районе погибли три человека. Еще трое получили травмы.

Фото очевидцев