В первых двух случаях не поступило ни одной заявки, сообщает inbusiness.kz. Третьи и последние торги пройдут 19 декабря.

На понижение

Торги по передаче в доверительное управление с правом выкупа 49% акций международного аэропорта Костанай в 2024 году стартовали в сентябре. За половину "царства" акимат хотел получить 4,7 млрд тенге. Торги признали не состоявшимися из-за отсутствия потенциальных покупателей. Второй раз приватизировать аэропорт попытались за 2,3 млрд тенге. Но результат оказался тот же. 19 декабря 2024 года 49% акций попытаются передать в третий раз, но уже за 1,2 млрд тенге.

Инвестор в рамках договора доверительного управления должен будет не только сохранить штат и профиль деятельности в ближайшие пять лет. Но и построить карго склады и дополнительный терминал для международных вылетов в течение двух лет. Также инвестору предстоит увеличить действующую искусственную взлетно-посадочную полосу с 2800 метров до 3200 метров для возможности приема тяжелых самолетов. Помимо этого, он должен будет купить спецтехнику для обслуживания грузовых самолетов.

Как рассказали в управлении финансов, если третьи торги не состоятся, то аэропорт останется в госсобственности.

Положение дел

Решение о передаче аэропорта в доверительное управление было принято в 2022 году. Уже тогда государство начало модернизацию аэровокзала. Частично работы провели за счет привлеченных средств. Из бюджета выделили средства на строительство нового зала прилета, а также установку телескопического рукава. Оба проекта должны были завершить в 2022 и 2023 годах. Однако акты ввода до сих пор не подписаны. Более того, администрация аэропорта не может добиться от одного из подрядчиков предоставления исполнительной документации и оплаты услуг субподрядчика, который устанавливал и настраивал работу телескопического трапа.

По данным управления пассажирского транспорта и автодорог, с подрядчика - ТОО "SCS Инжиниринг" взыскали штрафы за срыв сроков сдачи объекта. В бюджет вернули 67,5 млн тенге. Взыскать заказчики могли не более 10% от суммы договора.

Ключи от трапа

В самом аэропорту корреспонденту рассказали, что главный вопрос сегодня – запуск полноценной работы телескопического трапа. Несмотря на то, что срок действия договора истек год назад, генеральный подрядчик ТОО "SHEBERBUILD" не завершил весь объем работ. По документам, имеющимся в распоряжении аэропорта, остались недоделки в объеме до 10% от суммы договора - 2,7 млрд тенге.

Компанию через суд пытались признать недобросовестным участником госзакупок, но проиграли суды в двух инстанциях. Удалось лишь взыскать средства за невыполненный объем работ - около 240 млн тенге.

Впрочем, ТОО "SHEBERBUILD" все же признали недобросовестным участником госзакупок, но в рамках других судебных споров. Более того, компанию лишили лицензии на ведение строительно-монтажных работ.

Но кроме генерального подрядчика никто полный пакет исполнительной документации не передаст. Вероятно, что придется нанимать экспертов, которые скажут, какой объем работ на самом деле выполнила компания.

Фото: Евгения ЕРМАКОВА





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