В последние дни казахстанцы активно обсуждают в соцсетях проблемы с интернетом. Многие жалуются на резкое ухудшение связи: снижение скорости, частые перебои и затруднённый доступ к мессенджерам и социальным сетям, сообщает Exclusive.kz.

Фото Никиты Басова / РИА Новости

Представители Telegram-канала Buzyq связались с диспетчером Beelinе, который объяснил перебои с интернетом «некими ограничениями».

- Идут некие ограничения интернета по Республике Казахстан», — сообщили в Beeline.

При этом на вопрос о том, кто и зачем ставит эти ограничения, ответа не последовало.

Напомним, некоторые предполагают, что сбой в работе интернета связан с предстоящим Днём Независимости, который традиционно сопровождается усилением мер безопасности. В прошлом подобные проблемы уже фиксировались накануне важных государственных дат, что вызывает подозрения о возможном намеренном ограничении доступа к сети.

Официальные органы пока не прокомментировали ситуацию.

Читайте также:

Возвращать абонентскую плату при некачественной связи предложили в Казахстане