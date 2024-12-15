«Идут некие ограничения»: Beeline о ситуации с интернетом в Казахстане
В последние дни казахстанцы активно обсуждают в соцсетях проблемы с интернетом. Многие жалуются на резкое ухудшение связи: снижение скорости, частые перебои и затруднённый доступ к мессенджерам и социальным сетям, сообщает Exclusive.kz.
Фото Никиты Басова / РИА Новости
Представители Telegram-канала Buzyq связались с диспетчером Beelinе, который объяснил перебои с интернетом «некими ограничениями».
- Идут некие ограничения интернета по Республике Казахстан», — сообщили в Beeline.
При этом на вопрос о том, кто и зачем ставит эти ограничения, ответа не последовало.
Напомним, некоторые предполагают, что сбой в работе интернета связан с предстоящим Днём Независимости, который традиционно сопровождается усилением мер безопасности. В прошлом подобные проблемы уже фиксировались накануне важных государственных дат, что вызывает подозрения о возможном намеренном ограничении доступа к сети.
Официальные органы пока не прокомментировали ситуацию.
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