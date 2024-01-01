Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин предложил операторам сотовой связи возвращать клиентам абонентскую плату при некачественной связи, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Следует отметить, что за некачественное предоставление услуг связи операторам грозит штраф более 5 миллионов тенге, при этом на модернизацию одной базовой станции, как сообщают сами операторы, необходимы вложения в пределах 15-20 миллионов тенге.

"Я призвал операторов сотовой связи модернизировать имеющиеся базовые станции, также строительство новых базовых станций для дальнейшего получения доходов за предоставляемые услуги вместо систематических потерь прибыли в связи с оплатами очередных штрафов за некачественную связь", - написал министр в публикации.

По итогам совещания министр предложил закрепить норму, согласно которой при фиксации некачественной связи радиочастотной службой, дополнительно к штрафу, который выплачивается государству, операторы будут возвращать абонентскую плату за 3-6 месяцев клиентам, находящимся в зоне фиксации некачественной связи.

"Что даст эта норма? Эта норма направлена на возмещение ущерба операторами связи за некачественное оказание услуг. Таким образом граждане смогут возмещать абонентскую плату за услуги, которые считают неприемлемыми", - заключил министр.