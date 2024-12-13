Дело в отношении Ш. рассматривал Лисаковский городской суд. Он обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ст. 106 ч.3 УК РК).

Напомним, драка произошла 12 октября, около 5 часов утра, в караоке-клубе "Монако". Погибшему мужчине был 41 год. Его оппоненту, оказавшемуся на скамье подсудимых, 22.

Согласно материалам дела, подсудимый Ш. был в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры с П. на почве личных неприязненных отношений умышленно, с целью причинения тяжкого вреда здоровью, Ш. обхватил П. двумя руками и бросил его на пол. Затем нанес пять ударов кулаком по лицу. В результате П. получил тяжелые травмы и позже скончался в реанимации.

Подсудимый Ш. свою вину признал полностью. Прокурор просил назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

- В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого Ш., суд учел признание вины и чистосердечное раскаяние. Отягчающим обстоятельством суд признал совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба областного суда. - Суд назначил Ш. наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор еще не вступил в законную силу.