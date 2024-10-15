Мужчину избили до смерти в клубе в Лисаковске
15 октября 2024, 17:00 | Криминал
Драка, приведшая к смерти, произошла около 5 утра в караоке-клубе "Монако" в субботу, 12 октября. Запись с камер видеонаблюдения в редакцию "НГ" прислал читатель. Погибшему мужчине был 41 год. В полиции подтвердили произошедшее.
- По факту причинения телесных повреждений в одном из увеселительных заведений Лисаковска, повлекших смерть человека, полицейскими начато досудебное расследование (ст.106 ч.3 УК), - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Проводятся все необходимые следственные мероприятия.
22-летнего подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. Суд Лисаковска санкционировал его арест.
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