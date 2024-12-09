Новости

Не могут работать на границе с КНР и РФ: 94 терминала Starlink направят в другие сельские школы Казахстана

9 декабря 2024, 21:40 |  Государство

В какие регионы перераспределят терминалы Starlink, которые не смогли начать работу в 94 сельских школах, рассказали Informburo.kz в Министерстве просвещения Казахстана. 

Иллюстративное фото starlink.com

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев сообщал, что некоторые сельские школы на границе с Россией и Китаем подключат к интернету OneWeb вместо Starlink.

"42 школы из числа приграничных 136 удалось подключить к сети Starlink. По оставшимся 94-м Министерство просвещения проводит работу по актуализации списка школ по проекту. После утверждения проекта терминалы Starlink будут перераспределены и установлены в определённых школах", – уточнили в Минцифры.

В свою очередь в Минпросвете отметили, что уже сформировали список регионов и школ, в которые перераспределят терминалы Starlink:  

  • Алматинская область – 2 школы;
  • Атырауская область – 4 школы;
  • Восточно-Казахстанская область – 23 школы;
  • Западно-Казахстанская область – 13 школ;
  • Караганда – 2 школы;
  • Костанай – 18 школ;
  • Абайская область – 14 школ;
  • Жетысуская область – 4 школы;
  • Павлодарская область – 2 школы;
  • Туркестанская область – 12 школ. 

Документ направили в МЦРИАП.

В июле стало известно, что терминалы Starlink не могут начать работу в сельских школах девяти регионов Казахстана из-за политики компании – учебные заведения расположены близко к границам России и Китая. Такие проблемы возникли в школах: 

  • Абайской области;
  • Алматинской области;
  • Атырауской области;
  • Восточно-Казахстанской области;
  • Жетысуской области;
  • Западно-Казахстанской области;
  • Павлодарской области;
  • Северо-Казахстанской области;
  • Костанайской области.

Напомним, в Костанайской области установили 167 комплектов Starlink, с помощью которого интернетом обеспечили 185 малокомплектных школ. На это, по словам главы региона Кумара Аксакалова, было выделено 242 млн тенге.