В какие регионы перераспределят терминалы Starlink, которые не смогли начать работу в 94 сельских школах, рассказали Informburo.kz в Министерстве просвещения Казахстана.

Иллюстративное фото starlink.com

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев сообщал, что некоторые сельские школы на границе с Россией и Китаем подключат к интернету OneWeb вместо Starlink.

"42 школы из числа приграничных 136 удалось подключить к сети Starlink. По оставшимся 94-м Министерство просвещения проводит работу по актуализации списка школ по проекту. После утверждения проекта терминалы Starlink будут перераспределены и установлены в определённых школах", – уточнили в Минцифры.

В свою очередь в Минпросвете отметили, что уже сформировали список регионов и школ, в которые перераспределят терминалы Starlink:

Алматинская область – 2 школы;

Атырауская область – 4 школы;

Восточно-Казахстанская область – 23 школы;

Западно-Казахстанская область – 13 школ;

Караганда – 2 школы;

Костанай – 18 школ;

Абайская область – 14 школ;

Жетысуская область – 4 школы;

Павлодарская область – 2 школы;

Туркестанская область – 12 школ.

Документ направили в МЦРИАП.

В июле стало известно, что терминалы Starlink не могут начать работу в сельских школах девяти регионов Казахстана из-за политики компании – учебные заведения расположены близко к границам России и Китая. Такие проблемы возникли в школах:

Абайской области;

Алматинской области;

Атырауской области;

Восточно-Казахстанской области;

Жетысуской области;

Западно-Казахстанской области;

Павлодарской области;

Северо-Казахстанской области;

Костанайской области.

Напомним, в Костанайской области установили 167 комплектов Starlink, с помощью которого интернетом обеспечили 185 малокомплектных школ. На это, по словам главы региона Кумара Аксакалова, было выделено 242 млн тенге.