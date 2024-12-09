Не могут работать на границе с КНР и РФ: 94 терминала Starlink направят в другие сельские школы Казахстана
В какие регионы перераспределят терминалы Starlink, которые не смогли начать работу в 94 сельских школах, рассказали Informburo.kz в Министерстве просвещения Казахстана.
Иллюстративное фото starlink.com
Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев сообщал, что некоторые сельские школы на границе с Россией и Китаем подключат к интернету OneWeb вместо Starlink.
"42 школы из числа приграничных 136 удалось подключить к сети Starlink. По оставшимся 94-м Министерство просвещения проводит работу по актуализации списка школ по проекту. После утверждения проекта терминалы Starlink будут перераспределены и установлены в определённых школах", – уточнили в Минцифры.
В свою очередь в Минпросвете отметили, что уже сформировали список регионов и школ, в которые перераспределят терминалы Starlink:
- Алматинская область – 2 школы;
- Атырауская область – 4 школы;
- Восточно-Казахстанская область – 23 школы;
- Западно-Казахстанская область – 13 школ;
- Караганда – 2 школы;
- Костанай – 18 школ;
- Абайская область – 14 школ;
- Жетысуская область – 4 школы;
- Павлодарская область – 2 школы;
- Туркестанская область – 12 школ.
Документ направили в МЦРИАП.
В июле стало известно, что терминалы Starlink не могут начать работу в сельских школах девяти регионов Казахстана из-за политики компании – учебные заведения расположены близко к границам России и Китая. Такие проблемы возникли в школах:
- Абайской области;
- Алматинской области;
- Атырауской области;
- Восточно-Казахстанской области;
- Жетысуской области;
- Западно-Казахстанской области;
- Павлодарской области;
- Северо-Казахстанской области;
- Костанайской области.
Напомним, в Костанайской области установили 167 комплектов Starlink, с помощью которого интернетом обеспечили 185 малокомплектных школ. На это, по словам главы региона Кумара Аксакалова, было выделено 242 млн тенге.
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