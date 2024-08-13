В 37 селах уже определены подрядчики и началось строительство 39 вышек. Мачтово-антенные сооружения возводят в рамках договорённостей с операторами связи «Билайн» и «Казактелеком». Об этом сегодня, 13 августа на заседании в облакимате сообщил руководитель управления информатизации Азамат КАШИЕВ.

Строительство новых антенн позволит улучшить качество мобильной связи в селах. Сейчас, по данным Кашиева, только в 331 сельском населенном пункте из 492-х связь хорошего качества, предоставляемая по стандарту 4G, еще в 161 – связь плохого качества – по стандартам 2G и 3G.

Новые вышки появятся в селах Карынсалды, Горняк (Амангельдинский район), Новоселовка (Аулиекольский), Апановка, Аксуат (район Беимбета Майлина), Бидайык, Сага, Кумшик (Джангельдинский район), Дружба, Уркаш (Камыстинский район) Гурьяновское, Ворошиловка (Карабалыкский район), Железнодорожное, Айдарлы, Павловское, Жаныспай, Заря (Карасуский район), Константиновска, Лиманное, Рыбное, Васильевка, Жуковка, Сормовка (Костанайский район), Лесное, Первомайское (Мендыкаринский район), Мереке (Наурзумский район), Перцевка (г. Рудный), Комсомольское, Караоба (Сарыкольский район), Заозерное, Жанакой, Цабелевка (Федоровский район), Варваровка, Белоглинка (Узункольский раойн), Жана кала, Екидин, Молодежное (Аркалык).

- Основной акцент будет сделан на южном регионе. К примеру, в Аркалыке изначально были "слабые» подрядчики. Но акимат оказал всяческую поддержку, помогли со стройматериалами, спецтехникой, - отметил Кашиев. - Сейчас подрядчики взяли неплохие темпы. В селе Екидин подрядчик заканчивает установку металлоконструкции и перейдет в села Жана Кала и Молодежное.

Еще по 11 вышкам подготовлена проектно-сметная документация, которая прошла госэкспертизу. Поданы бюджетных заявки, они будут рассмотрены на ближайших сессиях маслихатов.

Завершить строительство всех 50 антенн планируют к концу 2024 года: в 25 селах - в октябре, в 10 – в ноябре, в 15 – в декабре.

Кроме того, в результате договоренностей акима области Кумара Аксакалова и руководства компании «Билайн планируется модернизация и улучшение базовых станций в 74 селах. В том числе в 13 селах построят дополнительные антенны за счет средств оператора.

- В прошлом году у нас часто жаловались села Буревестник, Красная Пресня. Там были усилители и репиторы, а сами антенны стояли на краю поселка, - пояснил Кашиев. - Сейчас в компании «Билайн» нашли решения и дополнительно в центре сел за счет своих средств строят вышки. Тем самым они подавят и погасят эти усилители связи и в текущем году будет хорошая, качественная связь в данных селах.

Ожидается, что все работы по модернизации связи будут завершены в 4-м квартале этого года.

В этом году «Казактелеком» планирует заменить в Аркалыке городские медные сети на широкополосный доступ к Интернету по технологии FTTH GPON, сообщил на заседании директор департамента эксплуатации сети доступа АО Сакен ИСКАКОВ. Всего на новую сеть планируется переключить почти 9 тыс. абонентов. Это 143 многоэтажных дома, 101 малоквартирный дом и 1021 частный дом.

- Это позволит полностью предоставлять качественно и бесперебойно доступ ко всем телекоммуникационным услугам со скоростью доступа до 500 Мбит/с, - отметил Искаков. – В этом году будут проведены работы по строительству магистральных и распределительных сетей, в зимний период будут проводиться работы в многоквартирных домах. В следующем году будем переходить на ИЖС.

Общая сумма инвестиций в этот проект - 470 млн тенге.

Оператор продолжит улучшать сети в Рудном, в частности. в границах улиц Топоркова, Шевченко и Свердлова. Здесь также будут заменять медные сети на современные оптические. Всего планируется подключить 2 многоэтажных дома и 1480 частных, всего 1600 абонентов. Завершение работ также планируется в 2025 году.

Согласно национальному проекту «Доступный интернет», до конца 2027 года широкополосным доступом должны охватить 100% сельских населенных пунктов. В нашей области план хотят выполнить досрочно.

- Нами этот показатель планируется достигнуть досрочно благодаря ежегодному строительству антенн, - сообщил в конце заседания руководитель аппарата акима области Мурат САНДЫБАЕВ. – В текущем году на эти цели мы уже выдели 742 млн тенге. Таким образом планируется, что к концу 2026 года охват качественным интернетом стандарта 4G составит у нас 100%. Это повысит уровень жизни сельских жителей. Они получат доступ к различным онлайн-сервисам: банковские переводы, безналичный расчет платежи. Кроме того, они получат возможность работать на различных онлайн сервисах, удаленно, создавать онлайн-бизнес. Также это позволит использовать онлайн-приложения медицинских организаций. Кроме того, будет улучшен доступ к государственным услугам, именно к онлайн-услугам.

Отметил он и установку 167 комплектов Starlink, с помощью которого интернетом обеспечили 185 малокомплектных школ. На это было выделено 242 млн тенге.

- Очень важно, что по итогам 2026 года мы все населенные пункты обеспечим качественным мобильным интернетом. Костанайская область достигнет результата раньше других регионов страны, - заключил глава региона Кумар АКСАКАЛОВ. – Мы идем на соответствующие затраты, поскольку мы понимаем, что качественный интернет в сельской местности открывает большие возможности экономического развития сельских территорий, и это существенное улучшение качества жизни населения. Поэтому акимы районов должны держать все эти работы на контроле.

Фото предоставлены пресс-службой акима области