Государственная корпорация "Правительство для граждан" не будет приватизирована, передает Informburo.kz. Госкорпорация продолжает функционировать в соответствии с государственными стандартами. Об этом говорится в ответе первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра на депутатский запрос.

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Ранее депутат мажилиса Екатерина Смышляева в своём запросе обратила внимание на распространяемую информацию о подготовке к приватизации ЦОНов. Она выступила против подобной инициативы.

"В рамках действующего законодательства и внутренних регламентов передача функций бэк-офисов госкорпорации "Правительство для граждан", а также приватизация инфраструктуры не ведутся и не планируются", – сообщил в своём ответе на запрос Роман Скляр.

Вице-премьер отметил, что госкорпорация продолжает функционировать в соответствии с государственными стандартами и установленными требованиями. Вся инфраструктура, задействованная в предоставлении госуслуг, находится под строгим контролем государственных органов.

"Инфраструктура госкорпорации предназначена исключительно для реализации государственных задач и продолжает выполнять свою роль в обеспечении граждан доступными и качественными госуслугами", – заверил он.

Роман Скляр также высказался о так называемых "помогайках" в ЦОНах, отметив, что их деятельность не соответствует установленным требованиям, а это негативно сказывается на доступности и прозрачности предоставления госуслуг.

"Для решения этой проблемы предусмотрена системная работа по внедрению регулируемых и контролируемых государством партнёрских организаций. Они будут предоставлять помощь гражданам в строгом соответствии с правилами оказания государственных услуг и законами страны. Этот механизм планируется запустить в первом квартале 2025 года", – сообщил он.

Внедрение партнёрских организаций позволит повысить доступность госуслуг и устранить предпосылки для появления неофициальных посредников, считает вице-премьер.



