Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева выразила недовольство решением по приватизации Центров обслуживания населения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Соответствующий запрос Смышляева озвучила сегодня в Мажилисе.

"На днях казахстанское общество всколыхнула новость о том, что центры обслуживания населения готовят к приватизации. К необъяснимым решениям по приватизации стратегических объектов все уже привыкли, поэтому сомнений эта информация не вызвала, а вызвала справедливое возмущение граждан, в том числе экспертов в сфере защиты персональных данных. При этом такие действия якобы предусмотрены новеллами законодательства", - заявила Смышляева.

Она напомнила, что закон о деятельности государственной корпорации был принят в начале года. При этом им были введены требования к партнерским организациям в части процесса приема и выдачи документов, защиты данных и особенностям аутентификации услугополучателей.

"Это было сделано для того, чтобы упорядочить работу более 20 действующих на тот момент частных организаций и целого рынка нерегулируемых и бесконтрольных "помогаек". Они работали без требований и правил, в рамках пилотных проектов или в тени. Для этого государственная услуга был формально разделена на две части: это сервис по выдаче и приему документов и непосредственно сама услуга. Такой подход позволил четко ограничить участие частных организаций в процедурах, касающихся работы с большими массивами данных, в том числе персональных", - отметила депутат.

Смышляева считает, что закон, по сути, сделал передачу государственных функций в частный рынок невозможной, поскольку для партнеров речь идет только о приеме и выдаче результатов.

"Есть хорошая пословица: "Аз сөйле, көп істе". Вместо того чтобы делать громкие провокационные заявления о приватизации, госкорпорации необходимо активизировать работу по решению текущих проблем и реализации законодательных новелл. Число "помогаек" вокруг ЦОНов не уменьшилось. Более того, они институализировались в консалтинговые фирмы. По-прежнему сельчане ездят получать госуслуги за десятки километров. Есть вопросы к обеспечению безопасности персональных данных", - добавила Смышляева.

Депутат заявила о необходимости провести ревизию на предмет соблюдения новых требований закона к партнерским организациям, не допускать передачи функций бэкофисов, а тем более приватизации инфраструктуры государственной корпорации в частные руки, а также усилить работу по упорядочиванию деятельности "помогаек".

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что оказание услуг ЦОНами планируется передать в частные руки.