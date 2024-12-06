Женис Киылманов обвинялся в том, что фиктивно устраивал на работу людей, начислял им зарплаты и премии, а деньги присваивал. Общая сумма ущерба составила более 11 млн тенге. Эти деньги Киылманов постепенно отдавал, пока шел судебный процесс.

К очередному заседанию подсудимый сообщил, что полностью погасил долг. И попросил заключить процессуальное соглашение с прокуратурой.

Это означает, что он полностью признает вину и просит назначить ему наказание не более половины срока, предусмотренного статьей обвинения.

Прокуратура с этим согласилась, и судья Талгат КЕТПЕНБАЕВ вынес приговор:

- Признать Киылманова виновным и назначить ему 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии средней безопасности.

Приговор может быть обжалован.

Фото из архива "НГ"

