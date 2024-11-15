Уголовное дело в отношении бывшего директора Костанайского городского Центра социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства, Жениса КИЫЛМАНОВА продолжили рассматривать в суде №2 Костаная 14 ноября. Он обвиняется в том, что фиктивно устраивал на работу своих знакомых, которые в центре адаптации не появлялись, а их зарплаты он присваивал себе. В этот день в суде допросили свидетелей.

Санитарка Эльмира Галеева пояснила, что почти не видела на работе водителя своего бывшего директора Ивана Герца. Психолог Анна КОТОВА рассказала, что тоже редко видела Герца, но все знали, что он водитель.

- Чаще всего служебную машину Киылманов водил сам, но Герц был водителем, приходил иногда, заполнить декларацию, расписаться в документах, - сообщила психолог.

Главный бухгалтер Бота НУРЖАНОВА рассказала суду, что тоже почти не видела на работе Герца и Бримжанова, который занимался государственными закупками. Некоторые фамилии, которые ей озвучила прокурор, она и вовсе услышала впервые.

- Но тем не менее вы начисляли им заработную плату? - уточнила государственный обвинитель Марьям СУЛЕЙМЕНОВА.





- Зарплату я начисляла согласно табелям учета рабочего времени, которые мне предоставляли либо руководитель отдела кадров, либо заместитель директора Каркенова, - пояснила главный бухгалтер. - Да, действительно, Бримжанова я редко видела, возможно, даже всего один раз и то в приемной директора. Но так как мне предоставляли табели, я начисляла зарплату.

В один месяц, руководитель отдела кадров Рахметова не предоставила табели учета рабочего времени на фиктивно трудоустроенных сотрудников, тогда Нуржанова написала на нее докладную. Но все ограничилось тем, что табели позже занесла замдиректора Каркенова и бухгалтер начислила им зарплату.

Еще один свидетель дезинфектор Жанна БАЙМАГАМБЕТОВА сообщила, что Киылманов попросил ее, санитарку Галееву и техничку убирать его коттедж.

- Сначала бесплатно - один-два раза в месяц, но потом мы возмутились, - пояснила Баймагамбетова. - Тогда Киылманов предложил нанять сотрудника, за зарплату которого мы бы убирали его коттедж. Я попросила свою знакомую Оспанову. Она пришла в центр адаптации, принесла документы и ее устроили санитаркой. Она получала около 130 000 тенге.

Эти деньги, по словам Баймагамбетовой, Оспановой переводили на карту, а она снимала и сразу отдавала дезинфектору. Половину средств Баймагамбетова оставляла себе, а вторую половину делила между санитаркой и техничкой.

Киылманов также начислял премии и отпускные на Оспанову, но их они отдавали заместителю директора Каркеновой и руководителю отдела кадров Рахимовой.

- Вы передавали деньги по указанию Киылманова и чтобы их потом забрал себе Киылманов? - уточнила прокурор.

Свидетель сначала отрицала этот факт, тогда прокурор зачитала ее показания, данные на в ходе досудебного расследования: "Также хочу пояснить, что когда поступали премии и отпускные Оспановой на ее банковский счет, я, по указанию Киылманова, отдавала Рахметовой, чтобы она передала их ему, что я и сделала в последующем. Саму передачу Рахметовой в адрес Киылманова я не видела. Премия Оспановой поступала примерно 200 000 тенге - так много, так как Киылманов сам ей так выписывал премию, чтобы позже забирать их себе. Отпускные были размером примерно 150 000 тенге, которые я себя не оставляла, а передавала Киылманову через Рахметову".

- Почему ваши первоначальные показания разнятся с теми, что вы даете в суде? - спросил судья Талгат КЕТПЕНБАЕВ.

Свидетель сначала ответила, что Киылманов ей не давал указания, но потом ответила, что она подтверждает свои первоначальные показания.

- Получала доплату за совмещение работы в центре и отделе ночного пребывания, которое находится в районе КСК. В 2021 году провели аудиторскую проверку и выявилось, что при совмещении нельзя было начислять доплату сотрудников, - пояснил суду подсудимый Женис Киылманов. - Заработная плата маленькая, поэтому сотрудники отказались от совмещения и выполнять работу в отделении ночного пребывания. То есть, грубо говоря зарплата была 100 000 тенге, за совмещение доплачивали еще 50 000 тенге, а после аудиторской проверки эту надбавку сократили еще в два раза, стало 25 000 тенге. Из-за низкой оплаты труда никто не захотел делать эту работу. В связи с этим я устроил Оспанову для того, чтобы доплачивать данным лицам.

- А вы имели право устраивать сотрудницу, которая фактически не выполняла свои функциональные обязанности? - поинтересовался судья.

- Не имел, это злоупотребление с моей стороны, - согласился Киылманов.

- Мой подзащитный хочет сказать, что это злоупотребление, а не хищение бюджетных средств, которые вменяет ему обвинение, - уточнил адвокат подсудимого Дмитрий КУЧЕНКОВ. - Уборка в коттедже и то, что там кто-то работал незаконно, Киылманову не вменяется. Есть две санитарки, принимают третью - штатное расписание позволяет. Кому ущерб причинен от того, что эта одна санитарка не работает? А ущерб причинен не государству, а этим двоим санитаркам, потому что они работали вдвоем, работали за одну. Именно поэтому здесь не хищение, а злоупотребление. Работа-то была выполнена.

- Это ваши доводы, - ответила прокурор.

Она также еще раз уточнила у свидетеля, за что им доплачивал Киылманов, фиктивно наняв на работу Оспанову - за уборку в отделении ночного пребывания или за уборку его коттеджа? Свидетель ответила, что за уборку коттеджа, так как надбавки, которые убрали после аудиторской проверки за совмещение работы, были задолго до появления Оспановой. Адвокат подсудимого настаивал на том, что уборка коттеджа вообще не является предметом обвинения.

Других свидетелей, которых по делу проходит очень много, суд допросит 21 ноября. В частности, в первую очередь водителя Герца и госзакупщика Бримжанова, которые, по словам действующих сотрудников, лишь изредка появлялись в центре адаптации, но регулярно получали заработную плату.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ