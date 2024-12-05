Паводка среди зимы боятся жители села Новоселовка Костанайской области. В сторону села надвигается вода из обводного канала, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадр видео из Сети

Обводной канал протяженностью 14 километров построили в Карасуском районе Костанайской области для отвода воды. Несколько озер объединились в один водоем, затопив линии электропередач и дорогу до областного центра. В течение месяца воду спускают в реку Убаган, но осушить трассу пока не удалось. Было решено восстановить дорожное сообщение для жителей села Новоселовка, однако бурный поток воды смыл насыпь и бетонные кольца. Затем обводной канал забился, и вода устремилась в сторону кладбища, вокруг которого вырыли котлован.

- Вот, пожалуйста, заполняется водой. Вчера еще далеко-далеко была. А когда заполнится, она выйдет пойдет в поселок вода. Вкруговую прокопали вокруг кладбища, а где ворота - не прокопано, и вода отсюда будет заходить. Работают, копают, но это ерунда - вода все равно зайдет. Зашевелились, - говорит за кадром местная жительница.

Люди просят помощи, чтобы как-то усмирить разбушевавшийся поток. Пока сельчан с "большой землей" связывает только проселочная дорога, а вернуть дорожное сообщение по трассе, которую разрыли для большего пропуска воды, не получается.

- Все размыло, как нам быть, помогите, кто-нибудь. Пусть теперь мост делают, как хотят, как разрыли, так пусть и делают. Вода идет со страшной силой, там вчера была земля - это ужас, - комментирует местная жительница.

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Сегодня утром, 5 декабря, аким Карасуского района прокомментировал ситуацию, а позже - обновил сведения:

- Подрядная организация самостоятельно пыталась восстановить дорожное полотно, соединяющее село Новоселовка (Бакан) и трассу районного значения, но, к сожалению, ничего не получилось: очень большая скорость воды. Временно работы приостановлены. То, что складывали сюда – кирпич и всякий мусор, течением снесло, где соединяется канал с рекой Кундызды, там собрался мусор и пошел разлив. Это препятствие устранено, три экскаватора направлены, чтобы расчистить, это удалось, и канал беспрепятственно входит в реку Кундызды. Угрозы нет, жертв нет и пострадавших.

Также в акимате сообщили, что дорожное сообщение села Новоселовка с районным центром есть. Люди обеспечены продуктами, углем, газом и медикаментами. За обводным каналом следят четыре гидропоста. Озеро Койбагор снизилось на 20 сантиметров, а Алабота - на 55 сантиметров. С 26 октября спустили 56 миллионов кубометров воды.

Но сельчане боятся, что это не первый затор на обводном канале. С приходом мороза, по мнению жителей, ситуация может усугубиться. Ранее в Карасуском районе Костанайской области запустили обводной канал протяженностью 14 километров, чтобы отвести воду, которая затопила трассу и линии электропередач. За лето вода никуда не ушла - ее было решено спустить в реку Убаган.

Фото из архива "НГ"

Напомним, недавно корреспондент "НГ" обсудил вопрос о пропускном канале с жителями села Новоселовка:

- Он очень большой, а пропускные трубы не соответствуют объему воды! - возмущались тогда местные жители. - К нашему мнению не хотят прислушиваться. А мы как раз знаем, как это происходит каждую весну! Вода не успеет уходить в них и пойдет к нам в поселок! Этих труб недостаточно!

Тогда они рассказали "НГ", что, несмотря на это, местные власти планируют спускать воду.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=54017