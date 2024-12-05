Светлана БАХВАЛОВА обвинялась в нанесении граффити на стенах различных зданий Костаная и Кокшетау. Граффити состояли из слова "работа", телефонов, а иногда и адресов сайтов, где продаются наркотики. Приговор огласили сегодня, 5 декабря, в суде №2.

- Признать Бахвалову виновной и назначить ей 3 года лишения свободы в колонии средней безопасности, - зачитал приговор судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ.

Такой же срок в прениях просил прокурор.

Бахвалова объясняла, что не знала, что рекламирует наркотики. Она не признала пропаганду наркотиков и группу лиц.

И сообщила суду, что ей не с кем оставить двух несовершеннолетних детей, один из которых малолетний. К тому же старший ребенок от первого брака, младший - от второго супруга, с которым она состоит в гражданском браке. Родителей у нее нет и как решится судьба детей - большой вопрос.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней.

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