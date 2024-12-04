На скамье подсудимых 33-летняя жительница Костаная Светлана БАХВАЛОВА. Она работала мойщицей на автомобильной мойке.

Согласно обвинению, в конце прошлого года Бахвалова нашла в телеграм-канале работодателей, которые предлагали рекламировать наркотики. Точнее - наносить на зданиях граффити со словом "Работа" и указанием телефона, либо сайтов, которые продают наркотики. Причем не только в разных районах Костаная, но и в Кокшетау. Бахвалова работала около восьми месяцев, заработав почти 2 млн тенге.

Сама подсудимая уверяла, что работу ей предложили, сама же она не искала. О том, что это реклама наркотиков, не знала. Наносила граффити около одного месяца, заработав около 1 млн тенге.

За время следствия прокуратура три раза меняла обвинительный акт в отношении Бахваловой, то вменяя ей, помимо рекламы наркотиков, еще и их пропаганду, то убирая этот пункт. В окончательном акте остались реклама наркотиков и их пропаганда в группе лиц по предварительному сговору.

Вину в нанесении граффити подсудимая признала, но пропаганду и группу лиц отрицала. Сегодня, 4 декабря, по делу прошли прения.

- Вина Бахваловой полностью доказана как ее признательными показаниями, так и собранными по делу доказательствами, - сказал государственный обвинитель Василий ФЕДЯЙ. - Прошу учесть, что наркотики относятся к особо тяжким преступлениям. Наказание по данной статье не имеет альтернативы и предусматривает только лишение свободы на срок от 3 до 6 лет. В связи с этим, несмотря на наличие у Бахваловой двух несовершеннолетних детей, прошу назначить ей 3 года лишения свободы в колонии средней безопасности.

Светлана Бахвалова, видимо, очень удивилась такому сроку.

- Я не знаю, что сказать, - расплакалась она. - Прям сажать на три года что ли... За что? За рисунки какие-то? Я не хочу с детьми расставаться. И вообще я пошла на это, чтобы деньги заработать! Я не думала, что все так обернется.

- Что подразумевает пропаганда наркотиков, в обвинительном акте не разъяснено, Бахвалова делала граффити со словом: "Работа", это не доказывает пропаганду наркотиков, - сказала в прениях адвокат подсудимой Сауле МАЖКЕЕВА. - Что касается группы лиц, то, согласно УПК, под группой подразумеваются лица, которые обвиняются по одной уголовной статье и вместе проходят обвиняемыми. Группы лиц на скамье подсудимых мы не видим, Бахвалова проходит по делу одна. Тогда причем здесь группа лиц?

Адвокат попросила убрать из обвинения такие квалифицирующие признаки, как "группа лиц" и "пропаганда наркотиков". Просила учесть, что у Бахваловой двое несовершеннолетних детей, один из которых - малолетний. Ей не с кем их оставить, так как родителей у нее нет.

Государственный обвинитель в реплике еще раз отметил, что вина Бахваловой доказана, в частности, благодаря изъятому у нее сотовому телефону. В нем остались данные ее переписки с работодателями о получении денег за надписи, фото которых она скидывала в телеграм.

В последнем слове Светлана Бахвалова вновь расплакалась и сообщила, что не знает, что сказать.

Оглашение приговора назначили на 5 декабря.

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