В этом году на ремонт автодорог местного значения и улиц в населённых пунктах из областного бюджета выделено 56,6 млрд тенге (на 28% больше, чем в прошлом году). Об этом 3 декабря, выступая с докладом на заседании акимата области, сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог Олжас НУРГАЛИЕВ.

Он также отметил, что на ремонт автодорог областного и районного значения выделено 36,6 млрд тенге. При этом было отремонтировано более 1 100 км автодорог местного значения и 371 улица в 108 населённых пунктах. Из 142 проектов по строительно-монтажным работам автодорог, завершены работы на 119 участках. Остальные 23 участка — переходящие, и будут завершены в следующем году.

- В частности, завершены работы на таких важных участках автодорог областного значения, как «Житикара–Камысты–Ливановка» (протяжённость — 33,5 км, стоимость — 2,4 млрд тенге). Это позволило устранить многолетние проблемы, на которые жаловались жители Камыстинского и Житикаринского районов, так как эта автодорога связывает эти два района, — отметил Нургалиев. Также завершён крупный проект по среднему ремонту участка автодороги «Сарыколь-Большие Дубравы» (24 км, 1,7 млрд тенге). Это альтернативная дорога, которая связывает Костанайскую область и СКО.

Он также отметил, что были завершены работы по среднему ремонту автодороги «Токанай-Сага-Алтынсарино» в рамках подготовки к проведению мероприятий, посвящённых 140-летию Міржақыпа Дулатова (казахский поэт и писатель) в следующем году.

- По вашему поручению был утверждён план по устройству арок ограничения высоты транспортных средств. В 66 населённых пунктах установлена 181 арка за счёт средств местных предпринимателей, — обратился к Аксакалову спикер. — Это нужно для сохранности сельских дорог и обеспечения безопасности для жителей сёл.

Нургалиев подчеркнул, что в этом году было выделено 314 млн тенге на услуги по контролю качества автодорог. В итоге Костанайским филиалом РГП «Национальный центр качества дорожных активов» (НЦКДА) проведено 775 инспекций автодорог, отобрано и испытано 2 164 пробы асфальта. Всего было выявлено 328 дефектов. Количество замечаний по ним снизилось на 40% по сравнению с прошлым годом.

- На зимнее содержание автодорог области выделено 4,9 млрд тенге. Завершена подготовка снегоочистительной техники (131 единица на областные дороги и 395 единиц на районные). Приняты меры по предотвращению заносов снега, установлены снегозадерживающие сооружения на 13,3 км дорог, — отметил докладчик. — Основная задача властей во время зимнего содержания автодорог — обеспечить безопасный и бесперебойный доступ ко всем населенным пунктам области.

Он добавил, что, например, в прошлом году в некоторых районах были случаи отсутствия проездов к сёлам зимой (например, в Сарыкольском и Мендыкаринском районах), которые требуют особого контроля и готовности снегоочистительной техники. Отметил, что нужно не допустить таких ситуаций в текущем сезоне.

Акиму Костанайской области Кумару АКСАКАЛОВУ доклад спикера не понравился, и он сделал Нургалиеву замечания:

- Вам надо было сегодня максимально, не торопясь, проинформировать. В разрезе каждого района показать, какие села, что там было сделано, какое количество людей охвачено этой работой. Чего-то пробежались за 5 минут! — высказал недовольство глава региона. — Вас кто-то ограничивает по времени, что ли?! Тут специально сидят журналисты, они пришли, чтобы максимально вас понять и донести до населения, жители нас слушают в прямом эфире! Год завершается, и надо показать всё, что было сделано! Максимально проинформировать людей!

Олжас Нургалиев с такими выводами не согласился и ответил, что «все необходимые индикаторы в докладе были указаны».

- Снизить количество дефектов на автодорогах сотрудникам областного филиала НЦКДА помогла, в частности, активная позиция граждан, которых мы всегда просили участвовать, контролировать, как проводятся работы, — отметил Кумар Аксакалов, продолжая комментировать доклад спикера. — Было много обращений от жителей сёл, в которых непосредственно проходили ремонтные работы. Они говорили, указывали на дефекты, а мы тут же сразу реагировали. За счёт такой совместной работы улучшается и качество автодорог!

После брифинга журналисты задали Олжасу Нургалиеву свои вопросы.

- В конце октября аким Костаная Марат Жундубаев проверил готовность снегоочистительной техники к зиме. Тогда он отмечал, что она готова на 100%. Зима началась, в каком состоянии она сейчас? — спросил корреспондент «НГ».

Как я и докладывал, она сейчас готова на 100%. У нас есть более 600 единиц снегоочистительной техники. Вся находится в боевой готовности. В первые бураны мы уже выходили, отрабатывали. В целом все подрядчики к зиме готовы, — ответил Нургалиев.

Они, кстати, часто говорят журналистам, что зимой при очистке снега есть проблема с припаркованными автомобилями. В частности, такое было в Костанае. Сейчас сталкиваетесь с такой проблемой и как её решаете? Какие в целом у вас есть проблемы при очистке населённых пунктов от снега?

Да, такая проблема с припаркованными автомобилями у нас всегда есть. В частности в Костанае устанавливают специальные дорожные знаки, что парковка автомобилей в определённые дни недели запрещена. Отрабатываем совместно с местной полицейской службой (МПС). В этом году уже также столкнулись с такой проблемой при первом вывозе снега. Такое всегда будет — это человеческий фактор. Но совместно с полицией и ЖКХ города решаем эту проблему.

Фото предоставлено пресс-службой акима Костанайской области