Сегодня, 21 октября, на парковке набережной Тобола (недалеко от ресторана «Ак Шанырак») собралось 187 единиц снегоочистительной техники всех подрядных организаций города.

Была она разная: пескоразбрасыватели, самосвалы, грейдеры, снегопогрузчики, погрузчики, шнекороторы, тракторы и КДМ. Состояние техники и ее готовность к зимнему сезону сегодня оценил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

Он поочередно встретился с руководителями всех подрядных организаций города, которые занимаются его очисткой от снега. С ними он разговаривал на ходу, попутно осматривая технику и комментируя ситуацию с ней у того или иного подрядчика. Рассказывал про это и журналистам.

Аким отметил, что сейчас в городе со снегом борются 5 предприятий (ТОО «Таза Жол», ДК «Максат», «Конгломерат.KZ», «Капитал групп союз» и «АБЗ Плюс» - «НГ») на территории более 4 млн кв.м. Местные власти ежегодно выделяют им по 2 млрд тенге на зимнюю очистку города от снега (всего на благоустройство Костаная ежегодно выделяют 5,8 млрд тенге).

- Техника, которая здесь находится, она работает в течение всего года, зимой и летом, - добавил Жундубаев. - Сейчас не хватает снегоочистительной техники, чтобы например тротуары чистить. Сроки подрядчикам поставили - ноябрь-март. За это время они должны приобрести недостающую технику за свой счет чтобы работать. Если это не будет сделано, то там будут уже другие меры.

Аким осмотрел технику ТОО «АБЗ Плюс» и высказал свое мнение о ней директору предприятия Николаю Лобанову:

- У вас компания мощная, вы дороги делаете. Но она у вас старая, в основном у вас погрузчики российского производства. Мы вам дали поручение - вы должны до 15 декабря приобрести еще один такой погрузчик. И тогда эффективность очистки от снега я думаю увеличится.

Он отметил, что в целом у подрядчика нет проблем с техникой и машин у «АБЗ» много.

- Но она у вас помятая: и дороги делаете и снег чистите. Должна быть техника определенная, - подытожил Марат Жундубаев. - Заметил, что с погрузчиками у вас проблем нет.

Директор ДК «Максат» Алмат ЕСЛЯМОВ рассказал акиму и журналистам, что в начале октября они приобрели 8 новых МТЗ и 3 новых погрузчика.

- Смотрите, на технике еще целлофан до сих пор! Новая техника даст эффективность при работе в ваших районах: КСК, по пр. Назарбаева, - отметил глава Костаная. - Как бы человеку тяжело не было он приобретает технику и работает. Молодец!

Еслямов отметил, что у него есть 35 единиц техники и в основном она новая.

Марат Жундубаев также добавил, что ТОО «Таза Жол» приобрели 10 КДМ на базе КамАЗов. Но отметил, что у предприятия есть проблемы с организацией и дал поручение его руководству подготовиться до зимы.

- Еще вам грейдеров не хватает. Поручение всем - приобретайте до 15 декабря. Мы понимаем, что только один грейдер уже млн 40 стоит, - обратился ко всем подрядчикам аким и затем к журналистам. - Но когда мы говорим, что даем 5,8 млрд тенге, то подразумеваем, что сразу надо покупать технику, и они это делают. Со слов подрядчиков, мы к зиме готовы, конечно, она покажет нашу готовность, но сегодня мы увидели, что техника работает, заводится и сама на эту парковку доехала.

Он также отметил, что чтобы подготовится к лету подрядчикам нужно приобрести технику до 15 апреля.

После осмотра техники заведующий сектором благоустройства отдела ЖКХ акимата Костаная Станислав ЛОБАНСКИЙ ответил на вопросы корреспондента «НГ»:

- С какими проблемами при очистке снега подрядчики столкнулись в прошлом году и какие меры будут приняты в этом году чтобы решить их в этом году?

- Ежегодно мы сталкиваемся с тем, что люди оставляют машины на парковках и большегрузной технике тяжеловато потом очищать участки возле парковок, где стоит много транспорта. От населения потом поступает много жалоб на наши действия, что мы некачественно парковки очистили, но техника когда чистит не может стоять и ждать когда люди уберут автомобили с парковок.

- Что вы делаете для решения этой проблемы?

- Мы отрабатываем совместно с полицией, устанавливаем на парковках знаки, например, что с 23.00 до 6-7 утра парковка запрещена, так как подрядчики в основном ночью чистят. А днем это невозможно из-за большого количества транспорта, а соответственно и высокой аварийности.

- В прошлом году жители сообщали, что при очистке снег попадал на растения на придорожных газонах. Вам известно об этой проблеме и как ее решаете?

- В зимний период мы стараемся по возможности все это сразу же вывозить. Такой проблемы не было, растения мы не засыпали.

Фото Андрея СКИБЫ