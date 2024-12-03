Жильцы двух домов по ул. Касымханова судятся с городскими властями Костаная, которые намерены изъять территорию для госнужд. Очередное слушание: отвод судье не удовлетворён, ответчики направили жалобу в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда.

Как сообщала «НГ», Валерий Васильевич КУЛЫГА получил уведомление об изъятии земли 22 мая 2023 года. Основанием стало подписанное 18 мая акимом Костаная постановление о начале процедуры принудительного отчуждения для «строительства объектов общего пользования». В скобках уточнение: «(парковой зоны)».

Судья костанайского городского суда Маншук ДЮСУПОВА, рассмотрев заявление ответчиков Валерия Кулыги, Вячеслава СОРОКИ и Надежды СОРОКИ об отводе судьи Алибека Тлеушова, вынесла определение отклонить заявление за отсутствием оснований.

- Наши доводы и серьёзные основания для отвода судьи Тлеушова не приняты во внимание, - сообщил "НГ" Кулыга. - Эти действия мы обжаловали в Верховный суд.

В ходе последнего слушания представитель акима Костаная Али ФАРАДЖЕВ (на фото в середине за столом) представил суду основания для легитимности изъятия участков, так называемые руководящие документы в строительстве (РДС):

- Ранее мы предоставляли и направляли РДС, которые подтверждают то, что даже без наличия ПДП местный исполнительный орган имеет право изъять для госнужд тот или иной участок именно для парковой зоны, потому что в общественно-деловой зоне допустимы функциональные назначения – это объекты рекреации.

- Такая зона может быть по нормативам РДС, - возражает ответчик Валерий КУЛЫГА. - Кстати, это внутренние правила министерства промышленности и строительства для своих сотрудников, а не закон для общего пользования. Такая зона действительно «допускается». Допускается, понимаете? Когда есть возможность. Но не выгонять же ради этого допущения людей из своих домов! Наша позиция остаётся прежней. Земля эта по закону не попадает ни под какое изъятие.

Очередные слушания по делу «Кулыга против акимата» назначены на 4 и 6 декабря.

Фото Игоря НИДЕРЕРА